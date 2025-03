“Es populismo plantearlo”: Undurraga (DC) cuestiona a Matthei por reabrir debate de pena de muerte

Tras el asesinato de un matrimonio en la comuna de Graneros, en la Región de O'Higgins, la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, afirmó que se "podría abrir una conversación" sobre la pena capital, sanción que ella apoya para los delitos más graves. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el diputado y timonel de la DC, Alberto Undurraga, criticó en duros términos la postura de la candidata. "No estoy a favor de la pena de muerte y creo que es populismo plantearlo cuando se sabe que no es posible por los tratados internacionales", dijo, agregando que "esta elección no se trata de una elección respecto de quién dice la frase más ingeniosa para aparecer en la prensa". Revisa en el video la entrevista completa.