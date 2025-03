Ricardo Solari: “Lo más probable es que el Partido Socialista se decante por Carolina Tohá”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el exministro socialista apoyó la opción de que su partido y el PPD tengan una carta común en las primarias presidenciales del oficialismo, afirmando que "el nombre de Carolina Tohá es muy adecuado" para ese fin. En esa línea, sostuvo que "no ha visto a otro candidato en conversación" dentro del PS y que si el partido levanta a un abanderado propio "tendrá que dar sus argumentos, los que tendrán que ser sólidos para explicar por qué levantamos una candidatura distinta respecto a otro partido del cual hemos sido históricamente aliados en este tipo de eventos". Aunque el extitular del Trabajo precisó que no es "vocero" de la campaña de la exministra del Interior -y que no "pautearía" a la colectividad en la que milita- recalcó que una vez definida la opción presidencial del partido, y si es invitado, él se integraría al comando. Además, se mostró en desacuerdo con la propuesta del líder de la DC, Alberto Undurraga, de realizar dos primarias.