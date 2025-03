Timonel DC por pago de arriendo de Karol Cariola a ciudadano chino por el que intercedió: “Cuando las versiones empiezan a cambiar no se ve bien”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el presidente de la Democracia Cristiana y diputado, Alberto Undurraga, criticó el cambio de versión que entregó la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), sobre el pago de la renta del inmueble a Bo "Emilio" Yang, mismo ciudadano chino por el que intercedió ante Irací Hassler por la renovación de patentes comerciales. "No se ven bien las contradicciones que ha habido para explicar", afirmó. De todas formas, Undurraga dijo que "puede haber una contradicción y una mala salida comunicacional, pero eso no significa necesariamente que haya delito". Planteó, además, que una censura a la mesa de la Cámara que lidera Cariola "no tiene sentido" considerando que concluye en días su mandato.