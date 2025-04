Capítulo 207 | Desde la Redacción: entrevista a Carolina Tohá, candidata presidencial PPD

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, estuvo este martes en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, donde marcó sus principales delineamientos en entrevista con Consuelo Saavedra.

Consultada por los dichos la presidenta y abanderada del PS, Paulina Vodanovic, quien afirmó que “no existía hermandad con el PPD” y que su colectividad pagó “costos caros” por estar en el gobierno, la ex jefa de gabinete afirmó que “uno no alega ni se lamenta por participar en un gobierno. Si está tan malo, se va. Punto”.

“Uno está en un gobierno porque vale la pena, porque es importante para el país y si eso tiene costos los acepta porque hay un bien superior. Uno no se queda con los beneficios de estar en el gobierno y después anda llorando por los costos, al menos yo no lo hago”, agregó la ex jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric sobre las declaraciones de Vodanovic.

Tohá también planteó que ella “en lo más mínimo propondría un camino de continuismo” con el actual Ejecutivo, porque hoy “hay otro tipo de necesidades”, “y propuso “otro pacto político” para la siguiente administración liderado por el Socialismo Democrático y que incluya a la DC.

