Tohá se lanza contra Vodanovic tras criticar gobierno de Boric: “Si está tan malo, se va, punto”

Las polémicas en el Socialismo Democrático no se han detenido. Y es que la senadora, timonel y ahora candidata presidencial del PS, Paulina Vodanovic, fue tajante al señalar que no existía hermandad con el PPD.

La socialista no solo apuntó contra su propia coalición, sino que también al gobierno del que es parte. “Hemos pagado un precio alto por decisiones que no han sido nuestras”, lamentó este sábado.

Como era de esperar, su contendora del PPD, Carolina Tohá, no guardó silencio y respondió a la líder PS. “Uno no alega ni se lamenta por participar en un gobierno, si está tan malo, se va, punto”, lanzó la exministra del Interior en Desde la Redacción de La Tercera.

“Uno está en un gobierno porque vale la pena, porque es importante para el país, y si eso tiene costos los acepta porque hay un bien superior. Uno no se queda con los beneficios de estar en el gobierno y después anda llorando por los costos, al menos yo no lo hago”, continuó.

Al ser consultada sobre si ella ha tenido costos por haber conducido el Ministerio del Interior, Tohá aseveró: “Todas las cosas tienen costos en la vida, todas las cosas tienen ventajas y desventajas, pero si uno decide apoyar un gobierno, va y lo asume plenamente con todos sus costos”.

“Creo que es una decisión adulta, creo que es una decisión responsable (...) yo no haría ese tipo de cálculo de lo que me conviene o no me conviene (...) no es un negocio hacerse ese problema, pero cuando tú dices lo voy a hacer porque vale la pena, porque es importante, porque puedo hacer un aporte, bueno asume todo eso y asume los costos que pueda tener porque hay un bien superior”, agregó.

Para cerrar el punto, la exministra marcó: “Otras personas pueden actuar distinto, pero yo no voy a hacer en esta campaña un cálculo de los costos que se pagaron por estar ahí”.