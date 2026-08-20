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    Delegada presidencial de Antofagasta relata la dramática situación en el norte tras los aluviones

    El relato de Katherine López da cuenta de las complejas primeras horas vividas por las personas en medio de la emergencia, y los terribles estragos que dejó el paso del sistema frontal en el Norte.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    El destructivo paso de los aluviones dejaron a cientos de familias, de varias ciudades en el norte, con sus casas y entornos totalmente destruidos.

    En entrevista con Rodrigo Álvarez y Francisco Corvalán en Desde la Redacción, la autoridad entregó detalles de cómo se están planificando las labores de reconstrucción en las localidades más afectadas.

    La delegada reveló que las primeras horas del desastre provocado por las intensas lluvias, fueron realmente dramáticas para los habitantes de la zona:

    “Cuando uno está frente una situación que se preveía que podía pasar, pero uno cuando ve las imágenes y no desde el lugar, se impacta, imagínese las personas que estuvieron ahí”.

    Ante esto, Katherine López confirmó que entre las cosas que se realizarán como parte de la asistencia a los habitantes, “es disponer de ayuda sicológica para las personas que así lo requieran”. La delegada aseguró además que se están haciendo gestiones importantes con algunas universidades de la región.

    López también entregó algunas cifras del catastro tras el paso de los aluviones, indicando que solo en Tocopilla, resultaron “el 60% de las viviendas destruidas”.

    Revisa los otros temas abordados por la delegada presidencial de Antofagasta y la entrevista completa en nuestro canal de YouTube:

    Más sobre:Desde la RedacciónTocopillaAluvionesAntofagastaVideos del aluvión

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