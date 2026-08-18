SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: entrevista a Guillermo Ramírez y Gonzalo Blumel

    En el programa de streaming de La Tercera el diputado Guillermo Ramírez, timonel gremialista, abordó el giro en su postura sobre la reforma constitucional del gobierno en seguridad, la que ahora respalda. "Agradezco que el ministro Arrau haya considerado lo que dijo la UDI. Al final este encontrón, porque no hay que negarlo, fue un encontrón público, duró 24 horas", sostuvo, instando a que se debe conseguir el apoyo de la centroizquierda para conseguir el quórum de los 4/7 necesarios para modificar la Carta Magna. Por su parte, el exministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli), contradijo la comparación del ministro Arrau sobre las cárceles de Bukele y advirtió por los elementos "excesivos" y las "intromisiones muy fuertes" que, según él, tendría el nuevo estado de excepción en los derechos fundamentales.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:VideopodcastDesde la RedacciónGuillermo RamírezGonzalo BlumelMatías AcevedoReforma de SeguridadACOTEstado de excepción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Aluvión arrastra varios vehículos en localidad de Tocopilla

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre
    Chile

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas
    Negocios

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

    Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

    Fondos generacionales: las propuestas de la Asociación de AFP a la Super de Pensiones para ajustar el nuevo régimen de inversiones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó
    El Deportivo

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    Del Mundial al Superclásico: Juan Lara será el árbitro del choque entre la U y Colo Colo

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia
    Cultura y entretención

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón