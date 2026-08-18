Desde la Redacción: entrevista a Guillermo Ramírez y Gonzalo Blumel
En el programa de streaming de La Tercera el diputado Guillermo Ramírez, timonel gremialista, abordó el giro en su postura sobre la reforma constitucional del gobierno en seguridad, la que ahora respalda. "Agradezco que el ministro Arrau haya considerado lo que dijo la UDI. Al final este encontrón, porque no hay que negarlo, fue un encontrón público, duró 24 horas", sostuvo, instando a que se debe conseguir el apoyo de la centroizquierda para conseguir el quórum de los 4/7 necesarios para modificar la Carta Magna. Por su parte, el exministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli), contradijo la comparación del ministro Arrau sobre las cárceles de Bukele y advirtió por los elementos "excesivos" y las "intromisiones muy fuertes" que, según él, tendría el nuevo estado de excepción en los derechos fundamentales.
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