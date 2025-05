“Sincerely”: Kali Uchis lanza su álbum más íntimo

Escrito y producido ejecutivamente por ella misma, Sincerely, muestra a una Kali más auténtica que nunca.

La cantautora colombo-estadounidense deja flotar su inconfundible voz soñadora sobre baladas atemporales, soul relajado y ritmos con breakbeat — todo unido por una paz interna muy ganada, que llegó con el nacimiento de su primer hijo el año pasado.

Una de las joyas del disco, “All I Can Say”, condensa el tono del álbum en tres minutos perfectos. Con un sonido doo-wop vintage que flota sobre el caos del día a día, la voz de Uchis alcanza registros celestiales mientras canta:

“All I can say, is that you belong with me / And a dreamer should dream, how else would dreams turn reality? / And my peace of mind? No, it will not be destroyed / By lost souls on the decline, who only strive to divide.”

“Todo lo que puedo decir es que tú me perteneces/ Y una soñadora debe soñar, ¿cómo si no se harían realidad los sueños? / ¿Y mi paz mental? No, no será destruida / Por almas perdidas en decadencia, que solo buscan dividir.”

El nuevo ciclo musical partió en marzo con el lanzamiento del primer single, “Sunshine & Rain,” una canción etérea que, en palabras de Uchis, trata sobre “disfrutar la vida, sin importar el mundo o las circunstancias”. En abril, estrenó “ILYSMIH,” una balada suave que captura de forma brillante las emociones complejas de la maternidad, e incluso incluye la risa de su hijo, haciendo aún más evidente lo personal que se ha vuelto su música.

Sincerely, también se sumerge en matices: Uchis revive dolores del pasado (“It’s Just Us”), reconoce sus imperfecciones (“Silk Lingerie”) y lanza advertencias claras a quienes amenacen la vida que ha construido con tanto esfuerzo (“Territorial”).

Sincerely, Kali Uchis

1. “Heaven Is a Home…”

2. “Sugar! Honey! Love!”

3. “Lose My Cool,”

4. “It’s Just Us”

5. “Territorial”

6. “Silk Lingerie,”

7. “Fall Apart,”

8. “All I Can Say”

9. “Daggers!”

10. “For: You”

11. “Angels All Around Me…”

12. “Breeze!”

13. “Sunshine & Rain…”

14. “ILYSMIH”

Sumando otro hito a su carrera reciente, Kali Uchis sorprendió al público al aparecer durante el show de JENNIE en el primer fin de semana del festival Coachella Valley Music & Arts, donde subió al escenario para interpretar juntas su colaboración más reciente, “Damn Right.” Esta presentación inesperada reafirmó la versatilidad de Uchis y consolidó aún más su lugar como una figura dinámica e influyente en todos los géneros musicales.