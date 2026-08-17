Sistema frontal mantiene en alerta al norte y Tocopilla concentra principales afectaciones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) indicó que el evento meteorológico se trata de una baja segregada y solicitaron evacuar a quienes se encuentran en la población Huella 3 Puntas y población Colón.

A través de redes sociales, diversos usuarios han compartido registros de la situación actual en la comuna, dando cuenta de cómo las lluvias mantienen calles anegadas y cómo la activación de quebradas comienzan a provocar estragos.