Sistema frontal mantiene en alerta al norte y Tocopilla concentra principales afectaciones
Producto de la emergencia, dos alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) fueron activadas, y obligaron a evacuar distintos sectores de la comuna debido a la activación de quebradas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) indicó que el evento meteorológico se trata de una baja segregada y solicitaron evacuar a quienes se encuentran en la población Huella 3 Puntas y población Colón.
A través de redes sociales, diversos usuarios han compartido registros de la situación actual en la comuna, dando cuenta de cómo las lluvias mantienen calles anegadas y cómo la activación de quebradas comienzan a provocar estragos.
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