Medios estadounidenses reportan tiroteo en un casino de Wisconsin

Según han reportado en las últimas horas, extraoficialmente serían al menos siete las personas heridas en un tiroteo en un casino ubicado en la localidad de Green Bay, Wisconsin, en los Estados Unidos. Hasta ahora, según AP, una vocera de un casino en Wisconsin señaló que un número no determinado de personas han sido baleadas en el lugar.

El Oneida Casino en Green Bay tuiteó que un hombre armado se encuentra aún en el casino.

Bobbi Webster, una portavoz, dijo la noche que no tenía información sobre cuántas personas habían sido baleadas ni de su estado. Agregó que ella no ha recibido confirmación sobre alguna persona que haya sido arrestada.

La policía de Green Bay y el departamento de policía del condado Brown indicaron a The Associated Press que no tienen detalles sobre el incidente en el casino.

Webster citó a la policía de Oneida y a personal de seguridad del casino sobre su información. Dijo que se está retirando a la gente del casino y de instalaciones cercanas.

Noticia en desarrollo...