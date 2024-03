Camila Yanes, la reina de la limpieza: “Gracias a esta pyme me di cuenta de que valgo mucho”

“¡Hello, mi gente!” es el saludo con el que Camila Yanes (28) parte todos sus videos y con el que se ha hecho conocida en redes sociales (@cleanshein). Pero lo que más la caracteriza es su delantal rosado y la amplia sonrisa que luce en todos los registros. Camila lleva dos años dedicándose a la limpieza de casas, ofreciendo su trabajo como un servicio profesionalizado que debe pagarse como tal. “A veces hay personas que miran en menos este trabajo, pero no es nada del otro mundo si le das el valor a lo que tú haces. Me gusta lo que estoy reflejando, porque varias mujeres se están atreviendo a hacer lo mismo”, dice Camila, autodenominada “la reina de la limpieza”.

Camila fue víctima de violencia intrafamiliar, lo que la llevó a pausar su anterior pyme de impresión y diseño. Estuvo un tiempo con depresión, hasta que encontró la fuerza para reinventarse y empezar a limpiar casas, un trabajo que luego se convertiría en su empresa.

“Soy mamá soltera y sufrí de violencia. Lloraba todos los días, me encerraba en mi burbuja. La única razón que me mantenía fuerte y me impedía quedarme en cama era tener a mis hijos. La depresión me consumió porque no hacía cosas por mí, sino por los demás y no estaba bien por mí, sino por el resto. Necesitaba empezar todo desde cero y se me ocurrió hacer servicios de limpieza. Como era dueña de casa y me gustaba el aseo, tenía experiencia limpiando. Empecé a publicar flyers en Facebook y en la aplicación SOSAFE, así me empezaron a llamar. El mismo mes que partí trabajando publiqué videos en redes sociales del antes y después de los lugares y uno de ellos se hizo viral. Pasaron seis meses y formé Cleanshein como empresa, en la que trabajo yo sola, aunque un par de veces me han ayudado otras chicas que me han reemplazado”, cuenta Camila, quien es madre de dos hijos de 6 y 11 años.

Junto a sus servicios, que se pueden contratar como planes, dependiendo de los requerimientos de cada hogar, en marzo empezó a vender artículos de limpieza que usa en sus videos y por los que sus seguidores le preguntaban todo el tiempo. Su sueño es tener su propia línea de artículos de limpieza, pero su sueño más grande, y con el que inició Cleanshein, es convertir su pyme en una agencia que emplee a mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. “Quiero integrar a mujeres que vivieron violencia y no saben cómo salir adelante porque dependen de su maltratador”, dice Camila sobre este anhelo que está inspirado en su experiencia personal.

“Ha sido muy difícil superar una persona que te maltrató, tanto física como psicológicamente, más cuando hay lazos entre los dos, como es el caso de los hijos. Quizá es un episodio que no se supera, pero puedes sobrevivir con esto. No es ni será fácil, pero si recuperas todo lo bueno y lindo que esa persona apagó de ti pueden salir cosas maravillosas, como ver crecer bien a tus hijos, sin violencia, y superarte como mujer, no solo en el ámbito laboral, sino que como la mujer grandiosa que eres”, reflexiona.

¿Qué le dirías a la Camila de hace unos años?

Que a pesar de cualquier circunstancia que haya en mi camino, siempre hay una motivación para seguir. Este trabajo me ha hecho madurar mucho y ha permitido que no me den esos achaques depresivos, esos pensamientos que me decían que no valía, porque un maltratador te dice que eres menos. Gracias a esta pyme y a mis logros, me he dado cuenta de que valgo mucho. Quizá para algunos son solo dos años, pero para mí es bastante tiempo para todo lo que he logrado.

Estas labores siguen teniendo un estigma social negativo. ¿Has sentido esto en tu trabajo?

Yo creo que ahora a nadie le interesa si estudiaste o no, no te miran en menos, al menos los jóvenes, pero muchas veces sí la gente mayor. Hace poco tuve un encontrón con una clienta por lo mismo, porque te miran como esa figura de nana de los ochenta. Pero muchos jóvenes contratan mis servicios y me ven como un igual, porque este es un trabajo como todos los trabajos y lo valoran mucho.

¿Por eso te presentas a ti misma como una empresa?

Mi idea es que se siga expandiendo la idea de valorar cada servicio que uno hace. Si tú eres nana o asesora del hogar, cuidar a los niños también debe ser un pago aparte, porque es otro trabajo. Me escriben personas mayores, que son asesoras del hogar, para felicitarme porque doy a conocer este punto. Me parece súper bien que más gente se esté dedicando a esto. Me siento orgullosa de lo que hago y estoy feliz si es puedo ser la inspiración para más mujeres, porque esto no es una competencia.

Una marca personal

En uno de sus videos recientes, Camila parte la locución con una declaración: “Cuando uno dice que realiza limpieza, mucha gente dice ‘pucha, no tiene estudios y por eso llegó a esto’. Y sí, no tengo estudios, pero siempre se me estaba ocurriendo hacer cosas novedosas, como hacer de este rubro uno profesional”.

Ir a la universidad nunca estuvo en sus planes. Recuerda que cuando estaba en el colegio no sintió la presión de estudiar o entrar a la universidad, así que no dio la PSU. Fue mamá a los 17 y quería trabajar para tener independencia. “Siempre me dediqué a trabajar. Me hubiera gustado estudiar teatro, pero no se dio, aunque siempre digo que nunca es tarde. Quiero establecerme en esto y luego, cuando esté tranquila, poder hacerlo. Mi hermano mayor fue a la universidad y me decía que tenía que estudiar, pero no era algo que yo quería. La mayoría de mis compañeros de colegio estudió, pero ya no tengo relación con ellos, así que no tengo cerca el tipo de comentarios que me pudiera recriminar por eso”, dice Camila.

Una de las inspiraciones para crear su empresa es la mexicana Vanesa Amaro, quien se ha hecho famosa en TikTok por mostrar su trabajo limpiando casas en Estados Unidos junto a su esposo y que gracias a su empresa de aseo ahora es embajadora de reconocidas marcas de limpieza. “De ella aprendí a darle un plus a mi página. Me gusta mucho hacer de los lugares espacios relucientes, no tanto en el orden, sino en con la limpieza, que es algo que me apasiona. Acá estamos muy atrasados en el tema, en Estados Unidos es otra cosa. Creo que personas como las chicas virales de TikTok y yo damos el impulso para que este trabajo se valore”, asegura.

Camila ha incorporado varias medidas para profesionalizar su trabajo, como tener precios y planes para distintos tipos de limpieza y espacios a trabajar; llevar siempre los productos que va a utilizar (que transporta en una maleta rosada, acorde a su marca) y dejar detalles a sus clientes, como doblar las toallas o cobertores con alguna forma. “Antes cobraba súper barato y hacía las casas completas. Ahora doy un listado de todo lo que voy a limpiar, según el plan, y me estimo cuántas horas voy a estar. Por un plan full, de limpieza de casa de dos habitaciones, puedo tardar unas seis horas. Si es un plan de mantención, unas cinco”, explica.