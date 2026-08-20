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    Cartas al Director

    Becas Chile y la pregunta que nunca se hizo

    Por 
    Cartas al director
    Becas Chile. Imagen referencial.

    SEÑOR DIRECTOR:

    En su columna del domingo, titulada como esta carta, Sebastián Edwards analizó algunos de los cambios recientes a los instrumentos de ANID, especialmente las Becas Chile. La tesis principal es que en Chile nunca se ha discutido cuál es la calidad de los programas en el extranjero que financia el Estado y que es un mérito de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, haber abierto ese debate.

    La afirmación es discutible. Desde hace años, ANID y los académicos que participan en la selección han discutido cómo lograr que los becados acudan a instituciones de alta calidad. Para ello hay un mecanismo que se ha usado desde 2018 y que también está expresamente en las bases del reciente concurso Doctorado Becas Chile 2026. Se trata de una asignación de puntaje a la universidad de destino, según su calidad. Para eso, se genera un ranking de productividad académica de las universidades, pero diferenciadas por cada área o disciplina, siguiendo las 39 subáreas de estudio establecidas por la OCDE. Si la universidad extranjera escogida por un postulante tiene una productividad que es inferior a la que posee la mejor universidad chilena del listado, recibe un puntaje mínimo en esa dimensión.

    La discusión para perfeccionar los instrumentos de ANID es necesaria y nos beneficia a todos. Pero debe ser realizada privilegiando el uso de la evidencia.

    También es bueno preguntarse si queremos un sistema de investigación que alcance un equilibrio gracias a las decisiones individuales de investigadores que pueden competir en igualdad de condiciones o preferimos optar por un nuevo centralismo “académico-estatal”.

    Andrés Scherman

    Director académico Magister en Comunicación Política y Asuntos Públicos UAI

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