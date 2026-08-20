SEÑOR DIRECTOR:

En Chile, el 40% de las niñas y niños de 0 a 5 años vive en hogares afectados por algún tipo de pobreza. Son precisamente ellos quienes tienen menor acceso a la educación inicial y cuentan con menos redes de apoyo. En estos hogares, la mitad de las familias no lee, canta ni pinta con sus hijos siquiera una vez a la semana.

La educación parvularia es fundamental para reducir estas brechas. Sin embargo, mientras el presupuesto total de educación aumentó un 29,9% entre 2021 y 2026, los recursos destinados a este nivel disminuyeron un 5,7%. Y no se debe a una menor demanda: aunque la población de 0 a 5 años cayó un 20% entre 2017 y 2024, la lista de espera de la Junji creció un 33%.

Invertir temprano, además, tiene un alto retorno social: un estudio encargado por la Dirección de Presupuestos estimó que cada peso destinado a educación parvularia puede generar un retorno equivalente a 17 veces la inversión.

El programa de gobierno comprometió entregar a todos los niños “la mejor educación posible, desde el primer día”. El Presupuesto 2027 será una primera oportunidad para traducir esa promesa en medidas concretas: más recursos para salas cuna, avanzar hacia un financiamiento equitativo entre las distintas modalidades públicas y la reposición de los programas preventivos de Chile Crece Más.

Paloma Del Villar

Directora Observatorio Niñez Colunga