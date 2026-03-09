SUSCRÍBETE
    Presidencia del Senado: Núñez (RN) corre con estrecha mayoría ante falta de acuerdo

    Las tratativas están en un punto muerto, ya que los negociadores de derecha pretendían quedarse con tres años de presidencia del Senado y le ofrecieron al actual oficialismo solo un año de la titularidad, fórmula que ha sido definida como 3x1.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Senadora Paulina Núñez

    A pesar de la voluntad de acuerdo entre todas las fuerzas políticas, la negociación por la mesa de la Cámara Alta se vio contaminada los últimos días por la aprobación en general del proyecto de ley, iniciado por cinco senadores de derecha, para conmutar las penas a presos enfermos y mayores de 70 años de edad.

    Junto con ello, las bancadas del PS y del PPD están pidiendo más exigencias y han puesto una cuota de suspenso a las chances de la senadora Paulina Núñez (RN), quien es la carta de su partido y de otras colectividades de su sector para presidir el Senado.

    De hecho, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, transparentó la subida de precio. “Yo no sé si estoy tan segura de que sea bueno pactar con la derecha”, aseguró en el podcast de La Tercera Cómo te lo explico.

    Otra complicación para la senadora por Antofagasta es que aún no tiene completamente confirmado el voto de al menos tres senadores: Alejandro Kusanovic (ind.-RN), Matías Walker (Demócratas) y Miguel Ángel Calisto (ind.).

    Sin esos votos, la derecha bajaría el piso de apoyos de 27 a 24. Un grado de incertidumbre adicional añade la postura que adoptará Vanessa Kaiser (libertaria), aunque en RN dan por descontado que apoyará a Núñez, al igual que Walker.

    La izquierda, por su lado, cuenta con un piso de 23 votos al considerar al PS (7), liberales (1), PPD (4), PC (3), FA (2), FREVS (2) y DC (4), incluyendo a la independiente Fabiola Campillai.

    De acuerdo con ese conteo, la mayoría de Núñez es muy inestable, por lo que existe consenso en que lo ideal es lograr un acuerdo transversal.

    Acuerdo entrampado

    El problema es que las tratativas están en un punto muerto, ya que los negociadores de derecha pretendían quedarse con tres años de presidencia del Senado y le ofrecieron al actual oficialismo solo un año de la titularidad. La fórmula, que ha sido definida como 3x1, también considera plantear una distribución compensada en las comisiones legislativas y vicepresidencias.

    Para la derecha implicaba asegurar el control de la mesa al menos el primer año del gobierno de Kast, que será crucial para su instalación y su despliegue legislativo.

    Según el diseño de la derecha, avalado por la oficina del presidente electo, Núñez asumiría el primer año (marzo 2026 a marzo 2027) y luego el segundo período de presidencia (2027-2028) quedaría en manos del senador Javier Macaya (UDI).

    El tercer año (2028-2029), en tanto, sería cedido al Socialismo Democrático, donde el PS tendría la primera opción, en vista de que son la segunda bancada más grande del Senado con 7 representantes.

    El cuarto año, de acuerdo con ese plan, devolvería el mando de la testera a la derecha, donde se barajan nombres como Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Manuel José Ossandón (RN), o bien un senador de Republicanos, por ejemplo Arturo Squella.

    No obstante, la fórmula disgustó al PS, y en especial al PPD, que quedaría fuera de la presidencia, independiente de que hubiera compensaciones a nivel de comisiones o de vicepresidencias de la Cámara Alta.

