Reforma constitucional
SEÑOR DIRECTOR:
No pongo en duda la buena fe del gobierno al presentar sus reformas constitucionales en aras de la seguridad. Sin embargo, si se quiere dar verdadera muestra de buenas intenciones, sugiero presentar primero una reforma que recupere los quórums tradicionales para reformas constitucionales y leyes orgánicas constitucionales y luego de aprobada, presente sus cambios relativos a seguridad.
Raúl Benaprés Williamson
Ingeniero civil Industrial
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