Buscando a Mente Enferma

“Como me ven, estoy llorando”, dice entre sollozos el hombre. “Me siento como las pelotas, me acaban de golpear en el metro. Miren mi ojo. Me pegaron delante de toda la gente y nadie hizo nada”.

La imagen viene desde un video que él mismo grabó con su celular y subió a youtube tras ser agredido en el metro de Valparaíso.

Su nombre es Sebastián Ignacio y fue el primer suicide boy chileno, pero no es que tuviera tatuajes ni saliera semi desnudo botando humo sensual frente a una cámara: Sebastián escribía en su fotolog —uno de los más visitados del mundo a comienzos de milenio—, sin vergüenza, con total honestidad, sobre sentimientos oscuros y sobre sentirse tan solo y tan mal, al punto de querer matarse.

Antes de reconocerse pinochetista y admirador de Hitler; antes de exponer pornográficamente su romance con la anorexia y su narcisismo extremo. Antes de hacerse famoso por subir fotos de mujeres con sobrepeso diciendo que le “daban asco”, asunto que le costó una denuncia del Sernam y la golpiza en el metro, e incluso antes de convertirse en un cotizado estilista en un mall de Viña del Mar, Sebastián Ignacio fue conocido como “Mente enferma”.

Era, por esos días, un singular enjuague entre Brian Molko y Marilyn Manson en versión local, que hasta llegó a grabar un disco musical.

Se llamó Personalidad limítrofe y fue publicado por el sello Feria Music. Allí incluyó canciones tituladas con nombres como: “Maldito sufrimiento”, “Distinto a los demás” y “Quiero verte mal”.

Hace más de diez años, Sebastián le contó al periodista Luc Gajardo que había sido diagnosticado con personalidad limítrofe, condición que lo llevaba a buscar aprobación y cariño: “El mundo cambió tan rápido que dejó a toda una generación adelantada y a la deriva, con los padres detrás, no entendiendo nada”.

“Eso nos hace sentir solos y deprimidos. Sin ganas de nada más que buscar comunicar por Internet”, declaró.

Esta semana, las redes sociales le perdieron el rastro. El último viernes, la Policía de Investigaciones informó de su desaparición y nadie ha podido contactarlo.

¿Qué pasó con Mente Enferma en Curiñanco?

Según la policía, Sebastián Ignacio Álvarez Bernales se perdió en Curiñanco, cerca de Valdivia, donde fue visto por última vez.

Esto habría ocurrido, según la PDI, a fines de septiembre.

La última publicación en su perfil de Facebook data del 30 de agosto, día en que publicó una fotografía de sí mismo.

Su cuenta de Twitter, en cambio, entrega otros datos sobre sus últimos pasos.

El hombre de 31 años publicó un pantallazo de su celular reproduciendo la canción "Blood Honey" de Marilyn Manson. "Aammooo esta canción", escribió junto a la imagen.

El tema trata sobre una relación tortuosa, de tener aprisionada a la pareja, la supresión de sus emociones y la sensación de no ser querido: “¿Por qué tendría que dejarte libre?”.

El sencillo pertenece al último álbum de Manson —uno de sus ídolos—, Heaven Upside Down, publicado en febrero de este año:

Previo a la canción, Sebastián Ignacio posteó la imagen de un atardecer en un paisaje sureño.

Lo acompañó de la siguiente frase:

—Yo, ahora.

Hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio para las autoridades. Y nadie ha tenido noticias de Sebastián.