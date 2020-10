La historia de rechazo de “Bohemian Rhapsody” por parte de su casa discográfica

“¡¡Es eterna!! ¡¡Seis malditos minutos!!”, exclama Ray Foster, ejecutivo de EMI Records, en el tráiler de Bohemian Rhapsody, la biopic de Freddie Mercury y por extensión de Queen.

Y es que la duración de "Bohemian Rhapsody", publicada en el álbum A night at the Opera en 1975, fue el principal argumento que usaron en contra de su publicación.

En ese entonces, la radio era el mayor medio de difusión y la creación de Freddie Mercury superaba con creces el promedio de tres minutos que supone un hit radial.

Pero la duración no fue el único argumento que usaron en su contra.

“Elton (John) alertó al mánager que compartía con Queen, de que el single iba a ser un fracaso seguro. EMI y la industria en general manifestaron sus reticencias. Las emisoras de radio se preguntaban qué demonios se suponía que tenían que hacer con un single de seis minutos. Incluso John Deacon, el bajista, expresó su temor -aunque en privado- de que publicar ‘Bohemian Rhapsody’ iba a ser el peor error de criterio de la trayectoria profesional de Queen”, plantea Lesley-Ann Jones en el volumen Freddie Mercury: la biografía definitiva (Alianza Editorial, 2018).

La fusión de balada, ópera y rock parecía ser un producto monstruoso sin un coro pegajoso, a diferencia de “You’re my best friend”, como sugiere la cinta estrenada en 2018.

Pero Ray Foster, personificado por Mike Myers (El mundo de Wayne), en realidad no existió.

No hay registro de su nombre en ninguna nota de prensa, libros ni documentales. Es una licencia creativa para representar a varios ejecutivos de EMI que se negaron a lanzar "Bohemian Rhapsody".

Lo más cercano a su figura podría ser el ejecutivo de EMI, Paul Watts, mencionado en la biografía Is this the real life? (Da Capo Press, 2010) escrita por Mark Blake, quien dijo: “Esperaba algo muy especial. Así que cuando me trajeron ‘BoRhap’ mi reacción fue ‘¿Qué mierda es esto? ¿Están locos?’”.

Quien sí es correctamente mencionado en la película es el DJ y locutor radial Kenny Everett, íntimo amigo de Mercury.

Ev, como le decían cariñosamente sus más cercanos, recibió la grabación con la estricta instrucción de que no la tocara en la radio, sino que solo enviara de vuelta sus comentarios.

En vez de eso, decidió emitirla 14 veces en un solo fin de semana. "Cada vez que lo emitía le decía a su jefe que 'no se había dado cuenta'", dice la biografía de Lesley-Ann Jones.

A la fecha, “Bohemian Rhapsody” es el tercer single más vendido en la historia de Reino Unido, solo superado por “Candle in the wind ’97” de Elton John, y “Do they know it’s Christmas?” de Band Aid.