Nicolás Maduro: “Nos defenderemos con la fuerza de la razón y con la razón de la fuerza”

En un capítulo de Salvados disponible en Netflix, el periodista español Jordi Évole cuestiona al líder venezolano Nicolás Maduro en medio de la crisis social y humanitaria que enfrenta su país.

Sentados en un salón de la casa de gobierno de Venezuela, en una conversación grabada en febrero pasado, Maduro se refiere, entre otros asuntos, a la detención de periodistas en Venezuela.

"Me siento un privilegiado, más que compañeros que estos días han sido detenidos o deportados de su país", dice el español.

Maduro responde: "En Venezuela hay pleno ejercicio de libertad de expresión", dice.

El problema, asegura, es la existencia de una "campaña" para hacer "parecer a Venezuela como un monstruo en una dictadura".

"Cualquier hecho que suceda es magnificado para ir sumando a la campaña permanente de desgaste y justificar contra nuestro gobierno y país cualquier cosa que pueda suceder", responde el mandatario venezolano.

Évole pregunta si ha pensado en irse en algún momento tras los últimos acontecimientos que ha vivido Venezuela después de que Guaidó se autoproclamara presidente del país a comienzos de año.

"Lo bueno para el país es que se respete la Constitución. Yo soy el primero que lo hace, yo juré respetar y hacer respetar la Constitución, y eso es mi deber", responde el líder chavista.

Gadafi y Saddam

Maduro también se refiere a la muerte de dos líderes de Libia e Irak.

El presidente de Venezuela asegura que "todo el mundo sabe" cómo terminaron Gadafi y Saddam Hussein y afirma que "fue un crimen total avalado por Occidente".

"Mira cómo dejaron Irak, descuartizada, y ¿quién sufre hoy las consecuencias de la destrucción de Libia?", pregunta Maduro.

"Han sido graves errores de los que la humanidad debe sacar lecciones. Hay que recordar que la coalición Bush-Aznar llevó a la guerra de Irak y pagaron", dice.

El sucesor de Chávez señala que va a impedir que "esos errores y horrores que se han cometido se cometan en Venezuela".

Crisis en Venezuela

"¿Si esto acaba mal, usted se sentirá responsable?", pregunta el español Évole a Maduro sobre la crisis que vive actualmente Venezuela.

El presidente dice que la situación "no va a acabar mal".

"Tenemos experiencia de veinte años de luchas, nosotros somos de verdad, una fuerza popular con carácter histórico con un proyecto y con el liderazgo del país", agrega.

De todas formas, Maduro dice que, "para bien o para mal", asume "toda responsabilidad", por lo que siempre intenta "actuar de buena voluntad".

"¿Y la posibilidad de una una guerra civil?", cuestiona el periodista, a lo que el presidente de Venezuela responde que "nadie puede contestar ahora mismo con certeza, todo depende del nivel de locura y de agresividad del imperio del norte".

"Usted me recordó una frase de Hugo Chávez después de acceder al poder que el comandante dijo", rememora Évole a Maduro en el capítulo de Salvados.

La frase en cuestión, según recuerda el periodista es "nunca más las armas, nunca más la violencia".

Maduro asiente, pero asegura que ahora Venezuela está "amenazada por las potencias más grandes del mundo".

"La opción militar está sobre la mesa de Donald Trump, tenemos que prepararnos para defender el derecho a la paz", dice el líder chavista.

"Miles de venezolanos inocentes pueden acabar pagando con su vida", replica el periodista a Maduro, pero el presidente venezolanbo recalca que esto solo pasará "si el imperio norteamericano ataca el país".

Elecciones

"No aceptamos ultimátums de nadie, es como si yo le dijera a la Unión Europea que le doy unos días para reconocer la república de Cataluña", dice Maduro ante el pedido de la UE de que repita las elecciones.

Preguntado sobre por qué no quiere realizarlas, Maduro cuestiona: "¿Por qué la Unión Europea tiene que decir a un país del mundo que ya hizo en su momento sus elecciones presidenciales que las vuelva a repetir?".

"No daré mi brazo a torcer, no vuelvan a subestimar a Venezuela", añade.

Entonces la conversación debate los datos de las elecciones presidenciales que el presidente de Venezuela ganó en mayo de 2018, unos comicios que, además, tuvieron la abstención más alta.

"No me niego a convocarlas, hay elecciones en 2024. No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela, Europa que se encargue de sus problemas como el desempleo o la migración", dice Maduro.

Militares venezolanos, Trump y Guaidó

Nicolás Maduro aprovecha las cámaras del programa para arremeter contra Juan Guaidó: "Es una payasada autoproclamarse, no tiene base constitucional".

"¿Por qué considera que Guaidó da un golpe de Estado si no ha habido violencia ni alzamiento militar?", pregunta Évole.

"Sólo el pueblo elige y sólo el pueblo quita", dice el presidente. También explica que "Guaidó no está facultado para asumir la máxima investidura del país".

"¿El Ejército le es fiel por lo que le concede?", pregunta Évole.

"El Ejército tiene una conciencia histórica, un compromiso moral y se ha sentido indignado frente los llamados golpes de Estado e intervención de Estados Unidos", asegura Maduro.

A pesar de que el venezolano asegura ser "muy autocrítico" y que su gobierno es "responsable de muchas cosas que funcionan mal", insiste en la idea que Venezuela es víctima de una agresión.

"Venezuela no tiene una crisis humanitaria, tiene una política de atención social pero no le permiten paliar las heridas de la guerra económica", asegura Maduro.

Además, ha dicho que "mucha gente que deja Venezuela ha sido engañada, se va con una esperanza que es una falsa visión".

"Los bolivarianos no nos rendimos, luchamos hasta con las uñas. Defendemos una causa histórica y la vamos a defender", responde Maduro cuando Évole pregunta si planea retirarse.

Maduro también asegura en la entrevista que Donald Trump saldrá de la Presidencia de Estados Unidos "manchado de sangre".

Además, dice que "Estados Unidos quiere regresar al siglo XX de golpes de Estado militares, de gobiernos títeres subordinados y saqueo de recursos".

