Rels B: ¿Quién es el rapero español que quiere llenar el Teatro Caupolicán?

Daniel Heredia Abidal (Mallorca, 1993) ha logrado destacarse. Con 25 años, Rels B consiguió seis discos de platino y una veintena de discos de oro, números normales para una revitalizada industria que está empezando a entender el fenómeno del trap.

La singularidad del español radica en que él es su industria. Reacio a las entrevistas y al statement tradicional de la música, es uno de los pocos artistas masivos del género que aún no firma con un sello multinacional. "El dinero, al final, no es tan importante. La libertad sí que lo es", apunta.

"Una discográfica solo sirve para que te des a conocer. Si ya eres conocido, ¿para qué la necesitas?".

El chico bueno que no quiere hacer trap

Haciendo una música con reminiscencias al R&B, soul y al hip hop -antes, fue productor de artistas urbanos en su natal Mallorca mientras trabajaba como camarero y albañil-, suele disgustarse cuando lo comparan con las estrellas del trap y busca salirse de las etiqueta.

"Me molesta porque yo soy bastante más educado que ellos", explicó al magazine español Don cuando coterráneos como C.Tangana y Kidd Keo empezaron a emerger.

"Me gusta ser el chico bueno. Mis valores son diferentes a los de la mayoría que están adentro, no he estado en muchos jaleos o esas mierdas", diría un año después a otro medio.

Lee también: Contra las críticas al trap: mano a mano con Polimá Westcoast y Young Cister

Aún con su resistencia al género, su popularidad ha crecido gracias a la inclusión de su música en playlist como Trapeo o en colaboraciones con varios de sus exponentes. "Mi cara está en una lista de Spotify y no he hecho una canción de trap en mi vida. Como lo nuestro es nuevo, lo encasillan. Le faltan años a la escena. Es música urbana y punto. Poco a poco vamos a hacer que nos tomen en serio", aclara.

El éxito se empezó a materializar en aquellas listas luego de editar Boys Don't Cry en 2016. Singles como "Made In Taiwan" (más de 30 millones de reproducciones en streaming) lo elevaron al estatus de referente e incluso se llegó a teorizar que su álbum era una especie de homenaje al hit de Robert Smith.

"No conocía The Cure. Me enteré que existían porque, en Youtube, me aparecían en relacionados, al lado de mis videos", dijo a PlayGround.

https://youtu.be/opr9Vewr3Oo

"En realidad es una frase que mi madre me repetía mucho cuando las cosas no andaban muy bien en casa", explica para remarcar también la fuerte relación que lleva con su figura materna. Si a ella no le gusta una canción que él esté por lanzar, sencillamente no sale. Ella es el barómetro del éxito.

Consciente de su cruzada, Rels B ahora es consciente de su discurso.

Si antes llegó a adornar sus líricas con referencias sexuales o con contenido tildado de machista, sus últimos singles han estado marcado por temáticas románticas ("A mí"), ego y superación personal ("Ballin", "No me preocupa" y "Euromillón") y retrospectivas ("Si me muero", "Lejos de ti").

"Ahora sé que me siguen niños y gente a las que podría influenciar mal. Cuidamos más lo que decimos pero sin perder la personalidad".

https://youtu.be/ZmjCgMSxwjU

El primero del millón

Hace un par de temporadas, Rels B era más popular que un youtuber en España.

Gracias a videos más costosos que la producción de la canción misma, cargó durante años la chapa del artista más exitoso en la red de videos de Google.

Aunque tras el fichaje de su compatriota Kidd Keo por la Warner Music Latina este logró superarlo gracias al ferviente apoyo y promoción en Latinoamérica, el éxito de Internet sirvió como base multitudinaria para agotar en cada club de España, México, Argentina y Colombia en donde se presentó.

Con aquella chapa regresa a Chile tras su debut como telonero del rapero estadounidese Mos Def en 2017. Ahora con mejores números que lo respaldan y una ambición que, al parecer, rendirá sus frutos: meter más de cuatro mil almas en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Como una fecha más del "Flakk's Tour" (gira mundial de promoción para Flakk Daniel's LP, su disco de 2018), en sólo una semana Rels B agotó todas las preventas disponibles para su show en el recinto de calle San Diego y se encamina hacia el Sold Out.

La fecha del próximo jueves 6 de junio aún tiene entradas disponibles por sistema Ticketek. Santiago se suma al periplo sudamericano del español con presentaciones confirmadas en Montevideo, Lima, además de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza en Argentina.