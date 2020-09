Ángel Parra revisa track por track su disco Travesuras

Acá el músico Ángel Parra revisa canción por canción, en exclusiva para Culto, los 57 minutos y veintidós tracks de su disco Travesuras.

La novela de Mouat

-El tema "El empampado" con que abre los fuegos el disco está basado en la novela de Francisco Mouat (El empampado Riquelme) y las sonoridades son de guitarra eléctrica sola, con los efectos que me gusta usar a mí y que me inspiran mucho los paisajes del desierto de Chile: la desolación y la temática de ese libro que me impactó mucho. Como está relacionado con Chacabuco y con las salitreras, me dieron ganas de abrir el disco y de cerrarlo con algo que tuviera que ver con esto.

Ilusiones ópticas

-"Mi Clan OK" es un tema pensado para la película Ilusiones ópticas de Cristián Jiménez, una canción con influencias como de retro, con sonidos de teclado antiguos como los farfisa y que tiene recursos rítmicos entretenidos —me entretuve mucho componiendo ese tema— y guitarras eléctricas muy influenciadas por Óscar Arriagada.

Brit pop y Julián Peña

-"Vagando en las nubes" es una canción... nunca había experimentado mucho en hacer letras de canciones y en esta se volcaron mis influencias medias brit pop. Tiene una letra bien nostálgica, habría que escucharla para que la gente se sienta identificada con lo que trato de transmitir con las palabras.

Tendida mirando las estrellas

-Después viene el tema "Manantiales", que es el origen y base del tema "Agua bendita" (de Los Tres), porque la gracia de este disco es que tiene cosas que yo recuperé. Este es un audio de 1999 que no sabía que tenía ahí y que usé para la película Tendida mirando las estrellas en una escena de topless.

Chacabuco, memoria del silencio

-Después viene "La memoria del silencio", una obra que está creada para el documental de Gastón Ancelovici Chacabuco, memoria del silencio, que me marcó mucho porque fue donde conocí la real historia de lo que pasó en Chacabuco y la verdadera historia que mi papá muy pocas veces tenía ganas de relatarnos a nosotros. Ahí toca la viola Claudio Morales, que es un fallecido gran intérprete de este instrumento.

TV tiempo

-"Tiempos felices" es una canción que la compuse para el TV tiempo de Canal 13. Es una melodía muy simple, pero que creo que funciona muy bien en términos de retención de melodía y a la gente le gusta porque es alegre. Creo que cumplí bien con la experiencia de los años que me ha dado trabajar para imagen. Es una de las canciones en que más he dado en el clavo con lo que se me pidió. He tenido que trabajar bastante en ese tipo de ámbitos en los últimos años y sigo metido en eso.

Violeta Parra y Pat Metheny

-"Violeta azul" es un tema que tiene inicio como de cueca, que está también en la película Tendida mirando las estrellas y que tiene influencias desde Pat Metheny hasta Violeta Parra, por eso se llama "Violeta azul".

Una melodía al piano

-"Frida" es una canción que le hice a mi madrina y que es una melodía tocada en piano acústico bastante nostálgica y media triste. También creo que es un logro compositivo en términos melódicos y que a mucha gente le ha causado como una sensación de algo bello, que es lo que yo trato de transmitir con este disco. Más que efectista, acá no hay solos de guitarra, en este disco hay muy poco de eso.

La madre

-Después viene "Marta", que es la canción que grabamos con Los Tres dedicada a mi mamá el año que murió, cuando grabamos Coliumo. Es una canción que quedó súper bien lograda y que Alvarito Henríquez fue muy amoroso. Yo le pedí permiso —por supuesto— para poder usarla y él me la pasó para el disco.

Una letra

-"El tiempo que queda" es una canción de la película Seis (de Cristián Lecaros y Rodrigo Duque), donde canta mi hermana (Javiera Parra). La letra la hice yo.

Un western pensando en Morricone

-"Vals maníaco" es una canción que me gusta mucho porque tiene como influencias de la música de Morricone, y Morricone siempre está presente en todas mis andanzas de compositor. Trato de emularlo, porque me inspira. Me encantan los western y creo que es una demostración de esos sonidos que me gustan: el banjo, las mandolinas y una armonía media esquizofrénica.

Lugares que hablan

-"Lugares que Hablan" es la música del programa que todos conocen y que es enormemente popular y que fue bastante bien al clavo con esta melodía fácil. Algunas veces los trabajos que uno hace para la televisión o para el cine funcionan muy bien, este fue uno de esos trabajos.

Con DJ Caso

-"Wes Beat" es una canción que creé para una serie de televisión, pero que finalmente no usamos en la serie. Tiene la coproducción del DJ Caso, que siempre con mucha creatividad se acercó mí y pudimos trabajar. Esto fue el año 2001.

John Scofield en la mira

-"Tres amores" es el único tema del disco que tiene un solo de guitarra, en el estilo —más o menos— de John Scofield, guardando la… humildemente lo digo yo, ¿no? Pero es un tema que lo toca Ángel Parra Trío en algunas ocasiones y que se podría decir que tiene la parte coloreada de ser el único tema con un solo de guitarra en el disco. Si bien he tocado mucho jazz, también me aburren los discos de jazz —dependiendo de los discos digamos— y me aburren los solos largos de guitarra. Para mí, en la música es mucho más importante el poder de una melodía. Por eso estoy mucho más cercano a la música popular, por eso grabé con Óscar Arriagada y con Valentín Trujillo. La música popular es la madre de todas las músicas, dice Valentín.

Paparra

-"Alma de Chacabuco" es la canción que mi papá compuso cuando estuvo en Chacabuco y que ahí está interpretada también por Claudio Morales. Es una canción que yo tenía que poner en el disco, porque quería también poner una sección dedicada a mi papá.

Arriba quemando el sol

-Después viene una versión de "Arriba quemando el sol" que también está en el documental de Gastón Ancelovici (Chacabuco, memoria del silencio), donde la armonía tiene unos cambios bonitos que me gustan y también está Claudio Morales. Otro homenaje al Claudito Morales que grabó, a todo esto, en "El sueño de la hora más oscura" y en varios otros trabajos de Álvaro Henríquez y Los Tres.

Cosas espantosas

-"Manos en la nuca" viene después. Tiene un sentido reflejado a través del libro que mi padre escribió (Manos en la nuca), en el que hace un relato de lo que, cuando uno lee el nombre de la canción, entiende perfectamente. Ese libro de mi papá es un relato de lo que pasó un poco en el norte de Chile, en Chacabuco y en tantas partes en este país en los años que sabemos, los años más siniestros de este país. Entre el 73 y el 76 se dieron cosas espantosas.

Hijas y caracoles

-Luego viene el track 19, "Caracoles guardianes", música para el cortometraje de Cristián Jiménez El tesoro de los caracoles, que es una especie de bolero bien entretenido. Me gusta mucho, porque ahí cantaron mis hijas, eran muy chiquititas y bueno, fue bonito trabajar con Cristián Jiménez.

Ángel Parra

La armónica del padre

-Después viene "Despedida de Ángel Parra", que es una canción con armónica. Creo que la armónica es el sonido más carcelero que se podría poner, también está la influencia de Ennio Morricone ahí. La armónica tiene un sonido nostálgico y, muchas veces, los que están en la cárcel, solitarios y abandonados, con una armónica pueden ahí acompañarse con un poco de música. Es lo que hizo mi papá en Chacabuco, organizando a tanta gente a tocar música y los estimuló de una manera admirable.

The Beach Boys y Manuel García

-Después viene "El viaje de Viole y Emi", el track 21, en donde aparecen influencias como The Beach Boys. Es una música bastante incidental, se capta inmediatamente que hay algo relacionado con la música de cine. Manuel García participa también.

Una experiencia terrible

-Para cerrar el disco, el track 22: "Fantasma de Pisagua", que también está emparentado con el track número 1. Es una guitarra eléctrica solamente, que viene a tener mucha relación con el tema del norte, las salitreras abandonadas, Chacabuco y un pasado de la infancia medio terrible, pero que hoy por hoy uno lo mira como algo que ya está superado y que mi propio padre, con su alegría, nos transmitió como algo que fue una experiencia —en cierta forma— valiosa, para él como padre, de haberla vivido.