Paul McCartney sobre el coronavirus: "Es un poco medieval eso de comer murciélagos”

La pandemia del coronavirus dejó una consecuencia inmediata para Sir Paul McCartney. La cuarentena lo dejó separado de su esposa Nancy en riberas diferentes del Atlántico. Pero también, lo privó de una actividad que a propia confesión, siempre ha disfrutado: los shows en vivo.

“Me encanta, pero lo que me decepciona es que todas las personas que compraron boletos y estaban ansiosas por esto, pensaron: ‘Está bien, aquí hay algo maravilloso que hacer en el verano’, ¿sabes?” afirmó McCartney en conversación con el programa radial de Howard Stern. “También es triste para nosotros, porque estábamos ansiosos por eso”.

El músico de 77 años, parte de la población de mayor riesgo frente a la pandemia del coronavirus, se refirió también al origen de la enfermedad, asociada a los murciélagos preparados para consumo humano en el mercado de Wuhan, en China continental. “Espero que después de esto, el gobierno chino diga, ‘ok, tenemos que ser más higiénicos por aquí. Digámoslo claro, es un poco medieval eso de comer murciélagos".

Las palabras de “Macca” no son al azar. El artista es vegetariano y ha participado en campañas de organizaciones que abogan por los derechos de los animales, como PETA. Incluso en canciones como “Looking for changes” (del álbum Off the Ground), ha manifestado su rechazo al maltrato animal. Para él, la actual crisis se explica en buena medida por esa situación. "No tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales -reiteró en la entrevista-. Simplemente necesitan ser más limpios. Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará”.

En el año 2005, McCartney afirmó que en lo sucesivo no se presentaría en el gigante asiático, mientras se mantuviera la situación de la venta y consumo de animales. Por ello, se manifestó a favor de impulsar campañas a favor del cierre de mercados en que se realice dicho comercio. “No es una idea estúpida, es una muy buena idea. No sería tan malo si esto fuera lo único de lo que se puede culpar a esos mercados. Pero parece que el SARS, la gripe aviar y todo tipo de enfermedades también provinieron de ahí”

Beatles versus Stones

Durante la conversación, el autor de “Get Back” también revivió una añosa polémica. Aquella que señalaba una rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones, pese a que la historia demostró que entre ambos grupos había camaradería, y que en rigor, los Fab Four sí pusieron atención a otros grupos de la época, como The Beach Boys.

Sucedió que Howard Stern le contó a McCartney que su anterior invitado, el conductor Jimmy Fallon, manifestó que los Beatles le parecían más esenciales que los Stones, en cuanto a su estatus de leyendas de la música popular, una opinión también compartida por el hombre de radio.

“Los Stones son un grupo fantástico. Voy y los veo cada vez que salen porque son solo una gran banda, y Mick [Jagger] realmente puede hacerlo, el canto y los movimientos y todo, y Keith [Richards] y ahora Ronnie [Wood] y Charlie [Watts]. Quiero decir, son geniales. Realmente son geniales. Entonces, los amo, pero sus cosas están enraizadas en el blues", aseguró “Macca”.

“Amo a los Stones, pero estoy contigo, los Beatles son mejores”, agregó el músico con una sonrisa pícara.

A renglón seguido, Stern le preguntó si en la época, tanto él como sus compañeros de banda notaban cierta prisa del grupo de Jagger por seguir cada una de sus decisiones artísticas. “A decir verdad, siempre solíamos decir eso. Comenzamos a notar que lo que hicimos nosotros, los Stones lo hicieron poco después. Por ejemplo, fuimos a Estados Unidos y tuvimos un gran éxito, bueno, entonces los Stones fueron a Estados Unidos. Hicimos 'Sgt. Pepper’s ', luego los Stones hicieron una especie de álbum psicodélico [se refiere a Their Satanic Majesties Request, cuya portada guarda similitud con la del Pepper]. Había mucho de eso".

“Pero éramos grandes amigos, todavía lo somos, y nos admiramos, así que no importó”, agregó. “Fue genial”.

El músico también fue consultado respecto a su forma de escritura en dupla con John Lennon, sobre todo en los primeros días del cuarteto. Al respecto abordó algunos mitos, como el que afirma que ambos componían una canción en veinte minutos.

“No fueron 20 minutos”, dijo Paul, añadiendo que en general ambos trabajaban en sesiones de escritura que duraban horas, en la casa de uno o el otro. “Lo asombroso, y lo recuerdo y aún me sorprende, es pensar que escribimos algo menos de 300 canciones juntos y cada vez que tuvimos una de estas sesiones de dos o tres horas salimos con una canción".

Get Back

Si un nuevo proyecto entusiasma al autor de “Yesterday” es la nueva versión de la película Let it Be, a cargo del director Peter Jackson. Se trata de una película completamente nueva, montada a partir de la revisión de más de 50 horas de vídeo y 140 horas de grabaciones de audio que muestra el proceso de grabación del que fuera el último álbum del grupo en salir al mercado.

La leyenda acerca de esas sesiones en los estudios Twickenham y de Saville Row, afirma que fueron días tensos al interior del grupo, con una renuncia de George Harrison incluida. Sin embargo, la nueva película ofrece una lectura diferente.

"Te lo diré, Howard. Es genial. No estoy alardeando... Es genial ", dijo Paul. “Es tan encantador para mí porque me gustó la idea de, ya sabes, dicen que John y yo éramos rivales y no nos caíamos bien, pero ves la película y es como, 'Gracias ¡Dios, eso no es verdad!”.

“Se puede ver que nos respetamos y estamos haciendo música juntos, y es una alegría ver que se desarrolla”, continuó. “Es mucho más agradable y más amigable de lo que se ha convertido la historia”.

No desmintió, eso sí, que a Lennon no le llamó particularmente la atención la canción que dio nombre al disco, producido a posteriori por Phil Spector. “A John no le importaba ‘Let It Be’”, dijo. “Lo que pasa con John es que simplemente se molestaría con lo que quisiera. Entonces, ya sabes, él se burlaría de las cosas y simplemente sabías que era John".

Debido a la pandemia del COVID-19, McCartney aseguró que no tiene la certeza de que el filme se estrene en la fecha planteada originalmente, el 4 de septiembre.

Respecto a músicos de la actualidad, “Macca” tuvo palabras para la estrella juvenil, Billie Eilish, quien cantó “Yesterday” en la ceremonia de los Oscar. Stern le preguntó si a él le hubiese gustado contar con la tecnología actual como para haber grabado un disco en su habitación, tal como lo hizo la intérprete de “Bad Guy”.

"Escuché sus cosas y creo que es realmente genial, pero la verdad es que para mí los recuerdos de ir a los estudios EMI y de Abbey Road y la emoción de ser un niño que lo hizo en su habitación el tiempo suficiente , muchas gracias ... es muy emocionante y estás aprendiendo a medida que avanzas, así que no cambiaría eso por nada ".