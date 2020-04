CorpArtes reagenda su programación del primer semestre

Es una de las invitadas estelares de la programación 2020 de CorpArtes, sin embargo su visita tendrá que ser reagendada producto de la crisis por el Covid-19. La destacada artista estadounidense Laurie Anderson se presentaría en Chile el próximo 7 y 8 de mayo con su espectáculo All the Things I Lost in the Flood, una performance multimedial que aborda temas como la pérdida, la memoria y la narración. Su visita, al igual que la de otros invitados programados para el primer semestre, deberá posponerse.

Con el objetivo de prevenir la propagación del coronavirus, Fundación CorpArtes cerró las puertas de su espacio el pasado 16 de marzo. Además con la prohibición de reuniones de más de 50 personas en espacios públicos y el cierre de fronteras, seguir el curso normal de la programación resulta inviable.

Es por eso que CorpArtes ha anunciado que todos los espectáculos que originalmente estaban fijados para el primero semestre, tendrán nuevas fechas a partir del segundo semestre de este año o el primer semestre de 2021, las cuales están por definir. La medida incluye, además del espectáculo de Laurie Anderson, los siguientes eventos: 5º Ciclo de Conciertos Gratuitos: Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), programado para el 17 de mayo y 14 de junio. También tres fechas de la Temporada de Grandes Conciertos Internacionales que incluye a la Orquesta Mozarteum de Salzburgo (5 y 6 de junio), la Orquesta Nacional de Rusia (26 de junio) y la Orquesta de Cámara Mahler & Gustavo Dudamel (28 y 29 de junio).

Quienes hayan adquirido entradas para alguno de estos espectáculos podrán utilizarlas en las nuevas fechas que se anunciarán o abonarlas para usarlas en la compra de tickets para otro espectáculo de la temporada. Las consultas se pueden hacer al correo contacto@corpartes.cl.

“Creemos que es clave seguir potenciando el invaluable rol que tienen las artes y las culturas en nuestro país, y es por eso que en la Fundación nos hemos esforzado por mantenernos en contacto con nuestro público para que pueda seguir teniendo la oportunidad de participar en actividades artísticas, educacionales y culturales, a través de nuestra página web y redes sociales”, dice Francisca Florenzano, directora ejecutiva de Fundación CorpArtes.

Para seguir conectados con el público, a través de su sitio web han dispuesto de actividades familiares que invitan a explorar y desarrollar la creatividad en las artes plásticas, la fotografía y poesía. Inspiradas en las creaciones de artistas como Yoko Ono y Jorge Brantmayer, la invitación de CorpArtes es a crear haikus, transformar objetos en obras de arte y realizar tu propio retrato.