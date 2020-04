Francisca Valenzuela habla desde su casa en California en un nuevo capítulo de Sesiones Íntimas de Culto

Cuando a mediados de marzo los conceptos de pandemia y coronavirus se empezaron a unir con mucha más fuerza y nos obligaron a esta vida puertas adentro, Francisca Valenzuela (33) estaba en el lugar menos indicado para enterarse de que el mundo ya era otro: en medio de un concierto multitudinario.

El sábado 14 de ese mes, la cantautora ofrecía una intensa presentación en el Vive Latino, uno de los festivales más masivos de Hispanoamérica y quizás el último gran evento de esa magnitud que se hizo en el planeta antes de que la música en vivo se silenciara. Además, todo ello en México, país que en un principio miró con relajo la crisis, con un presidente incitando a visitar restaurantes o abrazarse sin temores.

Valenzuela sigue: “Todo el mundo empezó a cerrar fronteras y nosotros estábamos en México, en festivales. Era totalmente disociada la situación porque, de hecho, mi mamá estaba en Chile, y me llamaba y me decía ‘¡qué estás haciendo en México!’. Y nosotros así como ‘no ha pasado nada aquí’. Pero la gira fue cancelada evidentemente y me vine para Estados Unidos”.

Ya en Los Angeles, su actual ciudad de residencia, el mundo definitivamente era otro y mucho peor: la emergencia sanitaria comenzó a escalar hasta convertir a EE.UU. en una de las naciones más heridas por el Covid-19.

“En particular nosotros vivimos en un barrio que es muy latino. Me gusta mucho, hay mucha vida de barrio, tengo un almacén a la vuelta donde compro las cosas y hay mucha gente en las calles. Pero sin duda, tanto en California como en el país completo, las comunidades latinas y afroamericanas son las más afectadas y eso obviamente tiene que ver con antecedentes de vulnerabilidad social y de falta de accesos a la salud, tema predominante tanto aquí como en Chile. Además, son comunidades que no tienen el privilegio de cuidarse como nosotros: estar en la casa y tranquilos. Pero, al menos en California, hay un gobernador y alcaldes que son muy progresistas, muy seguidores de la ciencia y los expertos, a diferencia de Trump, que es un villano básicamente”.

Pese a su tranquilidad, la voz de Buen soldado dice que las últimas semanas semejan un tobogán –“hay momentos de mucha angustia e incertidumbre por el mundo”, ilustra-, aunque también florecieron un par de reflexiones para sacar en limpio.

¿Hay algo que hayas aprendido en esta nueva realidad?

Yo creo que lo más interesante, y que también tiene que ver con lo que pasó en Chile en octubre, es que ahora la conversación y la reflexión es acerca de las cosas que importan. Son las cosas que en verdad importan.

Y las ideas muchas veces también conviven con el trabajo. “Hay días en que estoy ultraenergética y tengo que inventarme proyectos”, dice a modo de introducción de su último lanzamiento: el videoclip de “Ven a buscarlo”, el nuevo single de su sólido reciente álbum, La fortaleza (2020), y donde tributa ese mundo colorido que diseñó el hippismo a fines de los 60. Esa quimera de abrazos y amor libre, tan distinto a nuestros días de mascarillas.

“Es entregar un poquitito de luz y de energía positiva. Un poco de respiro del encierro”, define en torno al registro grabado en Pirque.

El video se estrena este viernes en plataformas digitales y lo podrás ver en una nueva edición del programa Sesiones Íntimas de Culto, con una versión extendida de esta entrevista y con Francisca Valenzuela hablando desde su casa en California. Este viernes 24 a las 15 horas en la web y el Facebook de La Tercera y Culto.