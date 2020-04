La muerte y TMZ: el portal que saltó a la fama por ser los primeros en anunciar el fallecimiento de figuras mundiales

“Michael Jackson ha muerto. Tenía 50 años. Michael sufrió un ataque cardíaco en horas de esta tarde en su casa en Holmby Hill, y los paramédicos no pudieron revivirlo. Nos dijeron que cuando los paramédicos llegaron, Jackson no tenía pulso y nunca lo recuperaron. Una fuente nos cuenta que Jackson estaba muerto cuando los paramédicos llegaron. Un cardiólogo de la UCLA le dice a TMZ que Jackson murió de un infarto”, publicó TMZ el 25 de junio de 2009.

La noticia apareció en el portal a las 17.20 pm, cuando los canales de televisión, radio y otros sitios web anunciaban la derivación de urgencia del cantante a un recinto médico, y tímidamente citaban a TMZ al mencionar su supuesta muerte.

Según un reportaje de The New York Times -publicado al día siguiente del deceso del ídolo pop-, el sitio propiedad de Warner Media incluso se adelantó por 6 minutos al dictamen de la oficina forense. “Estamos totalmente cableados en esta ciudad”, dijo Harvey Levin -ex periodista y abogado que, en ese entonces, se desempeñaba como editor en jefe de TMZ- en una entrevista telefónica con NYT.

Primicias como la detención de Mel Gibson por conducir en estado de ebriedad, o la violenta agresión física de Chris Brown a Rihanna, llegan a sus reporteros porque -aseguran- tienen fuentes en cada rincón de la ciudad: funcionarios de aeropuertos, choferes de limusinas, empleados de la justicia, policías y al interior de recintos médicos, algunos de los cuales incluso han perdido sus trabajos tras filtrar información.

En entrevista con Fox News en 2014, Harvey Levin -también fundador del sitio- dijo: "No hay nada malo en pagar a las fuentes por fotos o imágenes de cámaras de vigilancia. El video sigue siendo el video. Entonces, ¿a quién le importa si pagas dinero por él?”.

En horas de este sábado 25 de abril de 2020, la marca TMZ resurgió a propósito de otra muerte: el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-Un. Deceso que aún no se confirma en otros medios.

En el largo historial del medio, está el anuncio de la muerte de artistas como Whitney Houston, Prince y Tom Petty, a los que se sumó este año el accidente en helicóptero que quitó la vida a Kobe Bryant. Este último provocando una fuerte polémica, dado que los familiares y cercanos de las víctimas aún no habían sido notificados cuando la noticia salió a la luz pública.