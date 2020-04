Quentin Tarantino planeó una película que unía a Perros de la Calle con Pulp Fiction

El universo creativo del director Quentin Tarantino pudo extenderse con un filme spin off, en que se relataba una historia que reúne a dos personajes de Pulp Fiction (1994) y Perros de la calle (1992), así lo aseguró el actor Michael Madsen, en conversación con The Hollywood Reporter.

Según el intérprete, quien hace pocos días parodió con su familia una de las escenas más recordadas del filme debut de Tarantino, la idea era rodar una película que relatara la relación de su personaje en Perros de la Calle, llamado Vic Vega (alias “Mr.Blonde”), con su hermano Vincent Vega, interpretado por John Travolta en Pulp Fiction. Se trataba de una precuela, pues ambos mueren a balazos en sus respectivas películas.

"Iba a comenzar con nuestra liberación en diferentes estados. Y luego abrimos un club en Amsterdam”, cuenta el actor que en su carrera también participó en el elenco de Wyatt Earp (1994), Species (1995), entre otras producciones. Cabe recordar que en Pulp Fiction, Vincent Vega comenta que acaba de regresar a Los Ángeles desde Amsterdam, lo que sería el punto de relación con la historia de la película.

Pero pasó el tiempo, los actores se involucraron en otros proyectos, envejecieron y la idea nunca se llevó a cabo. Aunque Tarantino no la descartó del todo. “Se le ocurrió la idea de que serían los hermanos gemelos de Vic y Vincent, quienes se conocieron después de la muerte de sus hermanos”, dice Madsen. “Era muy complicado, pero cuando Quentin comienza a discutir una idea, es muy fácil aceptarla”.

Madsen volvió a trabajar con Quentin Tarantino en otras de sus películas como Kill Bill (2003), The Hateful Eight (2016) y Once Upon A Time in Hollywood (2019).