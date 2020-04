Hollywood: ¿Y si en el cine hubieran triunfado las minorías?

Hollywood está cerrado y ante un panorama negro. No hay estudios ocupados en rodajes, el mítico Teatro Chino donde las estrellas dejan recuerdo de sus manos no tiene turistas, nadie se acerca a las visitadas letras inscritas en el Monte Lee que bautizan el epicentro del cine en Occidente. El desamparo es total desde que en marzo escaló la pandemia mundial del coronavirus.

Pero en el momento más crítico que la industria recuerde, llega a la pantalla una nueva y costosa representación de la meca del cine, centrada en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, irónicamente de la mano de Netflix, muchas veces blanco de críticas por quienes lo ven como un enemigo de la tradición de décadas.

Ágil y de alta temperatura, la nueva serie de Ryan Murphy (American crime story) es desafiante con su objeto de estudio, echando la mirada más de 80 años atrás.

Parte de los protagonistas que imagina Hollywood son un soldado que a la vuelta del campo de batalla anhela convertirse en actor, un joven afroamericano que vende a un estudio un guion sobre Peg Entwistle, la actriz que se suicidó lanzándose del letrero de Hollywood en 1932, y una pareja conformada por un director de raíces asiáticas y una muchacha negra que va en la delantera para ser la próxima promesa de la gran pantalla.

Todo con un reparto que, salvo Darren Criss y Jim Parsons (The Big Bang theory), apenas registra caras conocidas entre sus protagonistas y funciona por sí mismo como una estupenda cantera de talentos y oportunidades.

Pecados históricos

Males de la industria como el racismo, la homofobia y el machismo irrumpen de inmediato en la historia creada por Murphy y su colaborador Ian Brennan (juntos hicieron Glee y The politician, su debut con Netflix), situada en buena parte en los ficticios estudios Ace y abordada como comedia de enredos.

En ese sentido, uno de los primeros puntos de tensión viene de la mano de la actriz Anna May Wong, la primera estrella del cine estadounidense de origen chino, quien en la historia intenta ser rescatada de la desgracia por el personaje de Criss (la figura más celebrada de The assassination of Gianni Versace: American crime story), un incipiente director que logró entrar a los estudios Ace y tiene un nuevo proyecto para ella.

También en la trama logra una aparición Hattie McDaniel, la primera actriz afroamericana en ganar un Oscar, por su secundario en Lo que el viento se llevó, en una época de marcada discriminación. La producción mira a aquellas figuras de esos días con los ojos de 2020, llevando hasta el final las consecuencias de ese escenario.

“Siempre me conmueven estos personajes que no fueron vistos por completo o no tuvieron su momento”, comentó Ryan Murphy en una entrevista a inicios de año sobre la producción, a medio punto entre la crítica a la edad de oro de la industria y la fascinación con su glamour y un brillo que jamás volvió a ser tan prístino.

Pero incluso Hollywood en sus siete episodios va más allá del elogiado acercamiento que dio a la rivalidad de Bette Davis y Joan Crawford en la serie Feud, con Susan Sarandon y Jessica Lange. “Quiero tomar la historia de Hollywood y reescribirla”, dice uno de los personajes al inicio de su nueva producción, canalizando el evidente apetito de su creador por trazar un relato paralelo, por dar una suerte de reivindicación a personajes en algún momento marginados de la gran industria del entretenimiento.

Un ejercicio no muy lejano de los intentos en el cine del Quentin Tarantino de Bastardos sin gloria o Había una vez… en Hollywood; aunque, eso sí, esta última se sitúa en el período en que la pantalla grande empieza a cambiar, dejando en el pasado, como héroes obsoletos, a vaqueros y estrellas de pistolas y músculos, para darle la bienvenida a miradas más sociales y políticas.

Una osadía que abre un mes agitado de estrenos y donde otros cerebros de la TV saldrán a animar un mundo en pandemia, aprovechando el encierro del que aún el planeta no puede zafar; desde Damien Chazelle (La la land) a los creadores de The office y La casa de papel, Greg Daniels y Álex Pina.

