Las 100 mejores series y shows de TV de todos los tiempos

“Nunca ha habido un auge creativo para la televisión como el que estamos viviendo en este momento”, escribió el editor de Rolling Stone Rob Sheffield en 2016 para introducir a la era dorada que vivió la producción de series de televisión hace apenas cuatro años. Fue el clímax de un proceso no iniciado aunque sí liderado por The Sopranos, que cambió la manera de consumir producciones de televisión seriada a principios de siglo, y que inició una década de ensueño para la industria y particularmente la señal resplandeciente de HBO.

Bajo ese precepto, la revista estadounidense consultó a guionistas, actores, productores, críticos de TV y showrunners, con el único requisito que su voto fuera por la calidad del programa.

En días de encierro y pandemia, ¿qué mejor momento para mirar hacia atrás y volver a visitar las mejores series de la TV? ¿Y, por qué no, volver a discutirlas?

100- Eastbound and Down

99- Oz

98- The Golden Girls

97- Portlandia

96- Gunsmoke

95- Key & Peele

94- Jeopardy

93- Mystery Science Theater 3000

92- American Idol

91- Broad City

90- The Dick Van Dyke show

89- Homeland

88- Party Down

87- Doctor Who

86- Good Times

85- The Real World

84- Real Time With Bill Maher

83- House of Cards

82- The Jeffersons

81- Dallas

80- The Fugitive

79- In Living Color

78- Thirtysomething

77- The Walking Dead

76- Late Night with Conan O’Brien

75- American Crime Story

74- The Ren & Stimpy Show

73- Transparent

72- Girls

71- Mr. Show

70- Roseanne

69- The Ed Sullivan Show

68- The State

67- The Odd Couple

66- Downton Abbey

65- Happy Days

64- Chappelle’s Show

63- The ]Wonder Years

62- Sex and the City

61- Your Show of Shows

60- Beavis and Butt-Head

59- Hill Street Blues

58- Roots

57- Fawlty Towers

56- 24

55- Six Feet Under

54- The Muppet Show

53- The Bob Newhart Show

52- The Colbert Report

51- Fargo

50- ER

En 15 temporadas y 331 capítulos, ER narra la vida cotidiana, tanto profesional como personal, del equipo de médicos, enfermeras y administrativos del Servicio de Urgencias del Hospital General de Chicago. Galardonada con más de 20 Premios Emmys y producida, entre otros, por Steven Spielberg (Amblin Television) en asociación con Warner Bros., la serie está inspirada en la obra del famoso guionista y novelista Michael Crichton.

49- Taxi

Emitida entre 1978 y 1983, cuenta las esperpénticas experiencias de un grupo de taxistas de Nueva York, desde el típico bravucón neoyorquino (Judd Hirsch) hasta el emigrante que tiene que adaptarse a la caótica vida en la Gran Manzana (Andy Kaufman). Louie De Palma (Danny DeVito), el hilarante encargado de la compañía de taxis, trata de mantener el orden entre los variopintos taxistas que conducen sus vehículos.

48- The Office (versión estadounidense)

Corrosivo retrato de los miembros de una empresa. Versión americana de una popular serie británica de la BBC del mismo título.

47- The Rockford Files

Tras haber cumplido una condena de cinco años por un crimen que no había cometido, un antiguo estafador decide hacerse detective privado. Una caravana instalada en Malibú se convierte en su centro de investigaciones. Pero esta clase de trabajo lo obliga a relacionarse con la gente más corrompida y más sexy de California.

46- The Mary Tyler Moore Show

Mary Richards (Mary Tyler Moore) se muda a Minneapolis después de romper con su pareja. Allí encuentra trabajo como productora asociada en una pequeña cadena de televisión, a las órdenes de su nuevo jefe, Lou Grant (Edward Asner).

45- Battlestar Galactica

En el séptimo milenio, la Estrella de Combate "Galáctica" vaga por la inmensidad del espacio. La alianza robótica de los Cylones ha destruido los Doce Mundos del Hombre, y las defensas coloniales han sido aniquiladas. Solo queda la flota de Estrellas de Combate. Enfrentados a fuerzas aplastantemente superiores, sin esperanzas de sobrevivir, un puñado de Colonos se esfuerza por alcanzar la libertad en la Estrella de Combate "Galáctica". Pero Baltar, el jefe de los Cylones, está decidido a rematar su misión destructora. Bajo el mando de Adama, los tripulantes de "Galáctica" guían a los Colonos supervivientes a través de batallas con viejos y nuevos enemigos, esforzándose siempre en superar la estrategia de Baltar y las fuerzas de los Cylones que los persiguen. "Galáctica" se adentra en el espacio buscando a la Decimotercera Tribu del Hombre en el planeta Tierra.

44- Columbo

El teniente Colombo es un desaliñado y aparentemente despistado detective de policía que, a primera vista, suele ser considerado torpe e inofensivo. Lleva siempre gabardina y un puro mientras investiga y resuelve los casos más sorprendentes.

43- The Americans

Drama de época cuyos protagonistas son un matrimonio de espías de la KGB que, en los años 80, viven cerca de Washington DC y se hacen pasar por estadounidenses. Phillip y Elizabeth Jennings tienen dos hijos que no saben nada sobre la verdadera identidad de sus padres. Tendrán que afrontar situaciones muy difíciles debido al recrudecimiento de la Guerra Fría durante la presidencia de Ronald Reagan. Otro problema no menor es la creciente afinidad que siente Phillip por el modo de vida americano.

42- NYPD Blue

Serie sobre el día a día de una comisaría de policía de las calles de Nueva York. El personaje principal a lo largo de toda la serie era el adusto Detective Sargento Andy Sipowicz (Dennis Franz), siempre acompañado por un compañero, entre los que destacaron los detectives John Kelly (David Caruso) y Bobby Simone (Jimmy Smits). NYPD Blue se podría considerar la serie que tomó el relevo a Hill Street Blues, también creada por Steven Bochco.

41- The Honeymooners

Un conductor de autobús y su amigo trabajador de alcantarillado luchan por hacerse ricos, mientras que sus esposas les observan pacientemente aunque cansadas. The Honeymooners es una aclamada serie que supuso la primera sitcom sobre el día a día de la clase trabajadora norteamericana.

40- The Shield

Serie de carácter policíaco, cuyo protagonista es el detective Vic Mackey, jefe de una unidad especial del distrito de Farmington, en Los Ángeles, muy eficaz en su acción contra el crimen, pero que trabaja según normas y métodos tan peculiares que no excluyen procedimientos tan cuestionables como la extorsión, la tortura o el chantaje, si se consideran necesarios.

39- Lost

Historia de un variopinto grupo de supervivientes de un accidente de aviación en una isla del Pacífico aparentemente desierta, una isla en la que suceden cosas muy extrañas. Luchando por la supervivencia, casi medio centenar de personas mostrarán lo mejor y lo peor de sí mismas.

38- Buffy the Vampire Slayer

La joven Buffy y su madre se mudan desde Los Ángeles a la localidad de Sunnydale. En el subsuelo del pueblo habita el Maestro, el más antiguo y poderoso vampiro que existe. El Maestro está atrapado en el punto místico llamado La Boca del Infierno, que el Maestro trato de abrir cuando, por causa de un terremoto, quedó atrapado, ya hace décadas. En Sunnydale Buffy también conoce a Willow y Xander, que se convierten en sus amigos y que, sin querer, la tendrán que ayudar en su lucha contra el Maestro.

37- Orange is the New Black

Piper Chapman (Taylor Schiling), una mujer de Connecticut con una vida estable a punto de casarse, pero resulta detenida a raíz de un delito de drogas que cometió hace una década: en aquellos días llevó un maletín con droga para Alex Vause (Laura Prepon), una traficante y antigua amante de Piper. Tras el juicio, es enviada a la prisión de mujeres en Litchfield, Nueva York. Allí convivirá con un grupo variopinto de internas. A medio camino entre el drama y la comedia, la serie aborda temas relacionados con el sistema penitenciario norteamericano, el lesbianismo, la represión sexual, el abuso de poder y la corrupción policial.

36- Law & Order

Serie sobre la investigación de crímenes en la ciudad de Nueva York. Policías y jueces son los principales protagonistas.

35- My So-Called Life

Angela Chase (Claire Danes) tiene 15 años y estudia en el Instituto Liberty. Al igual que muchos adolescentes, guarda un pequeño Holden Caulfield (el protagonista de El guardián entre el centeno) en su interior. Lucha contra sus problemas de identidad y empieza a cuestionarse a sí misma y a los demás. En su camino hacia el autodescubrimiento, Angela se aparta de su pasado alejándose de sus padres, Patty (Bess Armstrong) y Graham (Tom Irwin), y de sus amigos de infancia, Sharon Cherski (Devon Odessa) y Brian Krakow (Devon Gummersall). En su lugar, se hace amiga de Rayanne Graff (A.J. Langer) y Rickie Vasquez (Wilson Cruz). Otro modo de reivindicación de su nuevo 'yo' es cambiar su apariencia exterior, siendo el cambio más visible su nuevo color de pelo. Pero Angela también sueña con Jordan Catalano (Jared Leto), del cuál le gusta la forma que él tiene de apoyarse contra las paredes, y poco a poco inician una relación.

34- 30 Rock

Liz Lemon (Tina Fey), la principal guionista de un show de televisión que consiste en sketches cómicos, debe enfrentarse todos los días a su arrogante nuevo jefe (Alec Baldwin) y a la estrella del programa, al tiempo que trata de conducirlo y conseguir el éxito televisivo sin perder los nervios.

33- South Park

Serie de animación con mucho humor negro que narra las aventuras de cuatro chicos disparatados que viven en la peculiar ciudad de South Park, Colorado.

32- I Love Lucy

Famosa telecomedia norteamericana de los años cincuenta que supuso el éxito televisivo de Lucille Ball, una conocida actriz de cine de la época. La popular cómica interpretaba a una divertida ama de casa, casada con un músico cubano, que tenía el sueño de convertirse en una estrella y se metía en las más variopintas y divertidas situaciones.

31- Sesame Street

Sesame Street, conocida como Plaza Sésamo en Latinoamérica, es una serie de televisión estadounidense de carácter educativo dirigida a los niños de preescolar. Ha sido la pionera de los programas infantiles que combinan la educación y el entretenimiento. Sus personajes, Los Muppets, son marionetas creadas por Jim Henson. Por medio de una mezcla de animación y acción se enseña a los niños pequeños lectura, aritmética elemental, colores, letras, números o los días de la semana. También incluye secciones relacionadas con la seguridad vial y con la higiene. Contiene también parodias de otros programas televisivos convencionales e incluye elementos de humor menos infantil para animar a los adultos a ver el programa con los niños, haciéndolo así apto para todas la edades.

30- The Tonight Show With Johnny Carson

The Tonight Show Starring Johnny Carson es un programa de entrevistas estadounidense organizado por Johnny Carson bajo la franquicia Tonight Show desde el 1 de octubre de 1962 hasta el 22 de mayo de 1992.

29- Monty Python’s Flying Circus

Serie británica creada y protagonizada por los Monty Python. Los episodios son breves, pero con grandes dosis de crítica social salpicada por pinceladas de humor absurdo.

28- The X-Files

Fox Mulder y Dana Scully son dos investigadores del FBI a cargo de casos sin resolución ni explicación, ya sea por razones paranormales —espíritus, criaturas extrañas, aliens...— o porque el gobierno se ha encargado de ocultar todo tipo de pruebas. Cuando Mulder tenía doce años, su hermana pequeña fue secuestrada por unos desconocidos, aunque él cree que, en realidad, fue abducida por extraterrestres. Tras acabar sus estudios en la universidad de Oxford, ingresó en la Academia de Quantico, donde se ganó el apodo de "siniestro". Empezó entonces su prometedora carrera como agente del FBI encargado de investigar los X-Files. En 1993 le fue asignada como compañera la agente Dana Scully, una médico cuya misión consistía en desacreditar su trabajo. Sin embargo, con el tiempo los informes de la agente Scully empiezan a ser favorables para la cruzada personal del Mulder.

27- Arrested Development

Michael Bluth (Jason Bateman) es un viudo que solo desea ser un buen padre para su hijo adolescente George Michael (Michael Cera). Pero cuando Michael se entera de que su padre George Bluth Sr. (Jeffrey Tambor) ha sido arrestado por prácticas financieras irregulares, se verá obligado a ayudar a que su excéntrica familia no se desmorone. Sitcom alrededor de los personajes de una familia disfuncional con problemas económicos, Arrested Development era una singular telecomedia que rompió con los modelos clásicos de las sitcoms ofreciendo una mezcla del estilo The Real Life y The Osbornes de MTV, con cámara al hombro que filman de forma subjetiva y en formato semidocumental a lo "reality show".

26- Friends

Friends narra las aventuras y desventuras de seis jóvenes de Nueva York. Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc) forman un cohesionado grupo de amigos que viven en Manhattan y que suelen reunirse en sus departamentos o en su bar habitual, el Central Perk. A pesar de los numerosos cambios que se producen en sus vidas, su amistad es inquebrantable en la dura batalla por salir adelante en sus periplos profesionales y personales.

25- Veep

La senadora Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) es ascendida inesperadamente a vicepresidenta de los Estados Unidos. Al asumir el cargo, se da cuenta de lo poco preparada que está para desempeñarlo. Para ayudarla en ese trabajo, Selina cuenta con la ayuda de sus asesores: Anna (Anna Chlumsky), jefe de equipo y mujer de confianza, pero muy insegura; Gary (Tony Hale) y Mike McClintock (Matt Walsh), su portavoz.

24- Friday Night Lights

Los habitantes de una pequeña ciudad tejana viven el deporte como si fuera una religión. Para ellos no hay nada más importante que los Dillon Panthers, el equipo de fútbol americano del instituto de la ciudad. Adaptación de la película homónima dirigida en 2004 por Peter Berg.

23- Deadwood

Ambientada en la época de la fiebre del oro (1876). Poco después de la última acción del general Custer, en Black Hills surge una ciudad fronteriza, que es testigo de la implacable lucha de los pioneros por el poder. Entre los colonos había gente muy heterogénea: un hombre de leyes retirado, el intrigante propietario de un salón, el legendario Wild Bill Hickok o Calamity Jane; todos compartían un constante desasosiego espiritual y una gran voluntad de supervivencia.

22- Louie

Aclamada serie que sigue las peripecias de Louis C. K., un cómico de Nueva York cuarentañero que está divorciado y es padre de dos hijas. En agosto de 2015, FX anunció que la serie entraría en una pausa y regresaría cuando Louis C. K. estuviera listo para continuar. En el 2017, la polémica de las acusaciones al cómico por parte de varias mujeres de comportamiento sexual inapropiado, reconocidas por él mismo, pusieron en serias dudas la continuidad de la serie.

21- The Office (versión inglesa)

Aclamada teleserie británica que hace un corrosivo retrato de los integrantes de la oficina de ventas de una empresa. Haciéndose eco de la lluvia de reality shows que inundó la TV de la década pasada alrededor del mundo, The Office apela a este formato y se mete dentro de una empresa de venta mayorista de papel para desarmar sin piedad el ambiente laboral que podría pertenecer al de cualquier empresa. La oficina en cuestión es un ambiente gris y poco estimulante donde convive un rejunte de personajes desangelados. No faltan el jefe, la secretaria, el empleado obsecuente y el irónico.

20- Cheers

En Boston, el antiguo jugador de béisbol Sam “Mayday” Malone (Ted Danson) disfruta de una vida de auténtico playboy como propietario de un bar de moda del barrio, ayudado por un barman un tanto borracho, Coach (Nicholas Colasanto, que al fallecer fue sustituido por Woody Harrelson) y la malhumorada camarera Carla (Rhea Perlman). Como clientes en Cheers siempre están Norm (George Wendt) y Cliff (John Ratzzenber), dos de los más divertidos parroquianos que se puedan imaginar, y el algo neurótico Frasier Crane (Kelsey Grammer), un psiquiatra culto y un poco gruñón. El grupo se completa con Diane Chambers (Shelley Long, luego sustituida por Kirstie Alley), una joven de clase alta venida a menos que repentinamente se queda sin novio y sin trabajo, y que consigue un empleo como la nueva camarera de Sam.

19- Curb Your Enthusiasm

Crónica sobre la vida cotidiana del actor Larry David que se interpreta a sí mismo. Bordea los límites entre realidad y ficción, usando una estética de vídeo doméstico y un sentido del humor muy particular.

18- Star Trek

Serie que relata los viajes de la astronave USS Enterprise. Su Misión de Cinco Años consiste en explorar nuevos mundos y buscar nuevas civilizaciones. Es el año 2264, dos siglos después de que el hombre superara en sus viajes la velocidad de la luz y se realizara el primer viaje de la Enterprise NX-01. Durante los tres primeros años, el capitán James T. Kirk y su tripulación encuentran criaturas que se metamorfosean, asesinos, locos, seres tan poderosos que pueden controlar la mente de sociedades enteras, pero también seres muy débiles e incapaces de controlar su propia mente. Los expedicionarios vivirán peligrosas aventuras que los obligarán a luchar por su vida y la de sus amigos. Todas esas pruebas contribuirán a forjar un vínculo de amistad entre tres insólitos personajes: el valiente y carismático capitán, el irascible doctor y el Vulcaniano sin emociones.

17- Twin Peaks

El excéntrico agente del FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) llega a Twin Peaks, una pequeña población montañosa, para investigar el brutal asesinato de la joven y bella Laura Palmer, la chica más popular del instituto de la localidad. Con la ayuda del sheriff del pueblo, el amable Harry S. Truman (Michael Ontkean), el agente Cooper comienza a interrogar a los habitantes del pueblo y va descubriendo poco a poco que muchos de ellos esconden oscuros y misteriosos secretos. Escrita y dirigida por Mark Frost y David Lynch.

16- M*A*S*H

Serie que se basa en la película homónima de Robert Altman sobre las andanzas de un equipo médico en la Guerra de Corea (1950-1953). Los médicos y enfermeras tienen que trabajar en un hospital de campaña curando los heridos de guerra, siempre intentando no perder su sentido del humor. Creada por Richard Hooker.

15- The West Wing

El Presidente de los Estados Unidos de América, el demócrata Josiah Bartlet (Martin Sheen), gobierna la nación más poderosa del mundo profundamente convencido de que lo que hace es lo mejor para su país. La acción se desarrolla dentro de la Casa Blanca y muestra los entresijos del febril trabajo al que tienen que enfrentarse el Presidente y sus colaboradores. En una atmósfera de tensión permanente, dirigidos por Aaron Sorkin, tendrán que esforzarse hasta límites insospechados para defender el prestigio y la credibilidad del Gobierno a la hora de resolver los problemas nacionales e internacionales.

14- The Larry Sanders Show

La serie se adentra en el mundo que se esconde detrás de uno de los muchos late-shows que acompañan a los americanos en sus madrugadas y en la vida de su presentador, Larry Sanders, un hombre que no se comporta de la misma manera delante y detrás de las cámaras que acompañan a su espectáculo diario. Considerada en varias encuestas como una de las mejores comedias de los 90, junto a Seinfeld, y aclamada por su sentido del humor similar a Curb Your Enthusiasm, Entourage y Extras, todas ellas emitidas en la HBO.

13- Late Night with David Letterman

Fue un programa nocturno de comedia y conversación del tipo Late night talk show, transmitido por NBC, el cual fue creado y conducido por David Letterman. Fue estrenado en 1982 y fue la primera versión de la franquicia Late Night. El programa se terminó en 1993 cuando Letterman dejó la NBC, al no obtener The Tonight Show, y firmó por la CBS para conducir Late Show.

12- Game of Thrones

La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de Hierro; la creciente amenaza de "los otros", seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso muro de hielo que protege el Norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior, y que pretende regresar a Poniente para reclamar sus derechos dinásticos. Tras un largo verano de varios años, el temible invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para ir a la corte de su amigo, el rey Robert Baratheon, en Desembarco del Rey, la capital de los Siete Reinos. Stark se convierte en la Mano del Rey e intenta desentrañar una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida y la de todos los suyos. Mientras tanto, diversas facciones conspiran con un solo objetivo: apoderarse del trono.

11- Freaks and Geeks

Aclamada serie de TV convertida en obra de culto. Trata sobre dos grupos de estudiantes (los freaks y geeks del título) en un instituto entre los años 1980 y 1981. Entre sus jóvenes actores se encontraban caras hoy conocidas como Linda Cardellini (E.R.) o Jason Segel (How I Met Your Mother) e incluso estrellas como James Franco (Spider-Man) y Seth Rogen.

10- The Daily Show

Comedia en clave de actualidad que ofrece informes diarios para mostrar las flaquezas del mundo real con un toque satírico. Además de noticias, también incluye la participación de famosos en las entrevistas con el anfitrión, Jon Stewart.

9- All in the Family

Famosa telecomedia norteamericana de los años setenta que gira alrededor de Archie Bunker, un trabajador de ideología conservadora cuyos puntos de vista chocan con todos los de su entorno, en especial con los de su yerno liberal Mike Stivic. Creada por Norman Lear.

8- Saturday Night Live

Legendario "Late Show" estadounidense que revolucionó la televisión en los años 70 del siglo XX con su mezcla de comedia, música, actores e invitados especiales, siempre en directo. Su principal característica es que dichos "invitados especiales" (special guests) participan en los sketches de humor en los que a menudo se parodian a sí mismos. SNL fue estrenado el 11 de octubre de 1975 en NBC. Durante más de 30 años se han creado personajes míticos, situaciones humorísticamente extrañas, parodias de los Presidentes y políticos de turno, sarcásticas burlas a las celebridades de la música y el cine del momento y shows musicales en vivo. Varios de los personajes creados en el show han sido posteriormente protagonistas de largometrajes, y multitud de sus cómicos han dado el salto al cine con gran éxito. Con altibajos en su audiencia dada su longevidad, pero siempre con buenos datos (y algunos momentos gloriosos), el programa ha alcanzado la categoría de único e indispensable en la parrilla televisiva de los Estados Unidos, siempre tras el mítico "Live from New York, it's Saturday Night!".

7- The Twilight Zone

The Twilight Zone, o La Dimensión desconocida, fue una serie mayúscula de la televisión estadounidense que marcó el porvenir de la ciencia ficción tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Creada, escrita y narrada por Rod Serling, en cada episodio encontramos temas cotidianos, del día a día, apoyados en géneros como la ciencia ficción, la fantasía, el terror o la intriga. Todos ellos con un enorme trasfondo crítico social a la vez que metafórico.

6- The Simpsons

Narra la historia de una peculiar familia y otros divertidos personajes de la localidad norteamericana de Springfield. Homero, el padre, es un desastroso inspector de seguridad de una central nuclear. Marge, la madre, es un ama de casa acostumbrada a soportar a su peculiar familia. Bart, de 10 años, intenta divertirse con travesuras de todo tipo. Lisa es la más inteligente de la familia, y Maggie, la más pequeña, es un bebé que todavía no habla, pero que juega un importante papel en el universo creado por Matt Groening.

5- Seinfeld

Seinfeld es la telecomedia número uno de la historia de la TV de los Estados Unidos. Nunca una "serie sobre nada" llegó a tanto. El cómico Jerry Seinfeld y sus excéntricos amigos (Elaine, Constanza y Kramer) viven en Nueva York y les pasan innumerables peripecias en esta genial comedia de situación donde la menor excusa sirve para regalarnos un delirante episodio. Batió todos los récords de audiencia que se pusieron por delante, y aún hoy en día sus reposiciones siguen contando con innumerables seguidores, no en vano Seinfeld es una verdadera leyenda de la televisión americana. "Media hora acerca de nada", así definió Jerry Seinfeld su teleserie cuando la presentó a los ejecutivos de la NBC, a comienzos de 1990. Contra todo pronóstico, ellos aceptaron. No en vano él era ya por entonces uno de los cómicos más populares de Estados Unidos. ¿Su secreto? Sacar punta a las rutinas de cada día hasta convertirlas en reflexiones filosóficas dignas de figurar en un tratado sobre las grandezas y las miserias humanas. Conocedor inigualable de las costumbres y manías de los neoyorquinos, Jerry las desgranaba en esta teleserie protagonizada por él mismo y sus neuróticos amigos. Cada capítulo empieza y acaba en el club donde Jerry presenta sus monólogos. En medio, contemplamos la vida diaria junto a su exnovia Elaine, su amigo de la infancia George y su pintoresco vecino Kramer.

4- Mad Men

Aclamada serie dramática que narra los comienzos de una de las más prestigiosas agencias de publicidad de los años sesenta, y centrada en uno de los más misteriosos ejecutivos de la firma, Donald Draper, un hombre con un gran talento. Mad Men es la mirada a los hombres que dieron forma a las esperanzas y sueños diarios de los americanos de la época. En 1960 la publicidad era considerada una de las profesiones con más glamour. Era un momento de gran ebullición en todos los sentidos; la manipulación profesional y el acoso sexual son parte del trabajo y de los negocios. Sterling Cooper Advertising diseñaba mejor que nadie las campañas de publicidad. Su lema era: "No importa lo que seas. Lo importante es cómo lo vendas".

3- Breaking Bad

Tras cumplir 50 años, Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de un instituto de Albuquerque, Nuevo México, se entera de que tiene un cáncer de pulmón incurable. Casado con Skyler (Anna Gunn) y con un hijo discapacitado (R. J. Mitte), la brutal noticia lo impulsa a dar un drástico cambio a su vida: decide, con la ayuda de un antiguo alumno (Aaron Paul), fabricar metanfetaminas y ponerlas a la venta. Lo que pretende es liberar a su familia de problemas económicos cuando se produzca el fatal desenlace. Creada por Vince Gilligan, la serie cuenta con un spin-off llamado Better Call Saul y hasta una película.

2- The Wire

En los barrios bajos de Baltimore se investiga un asesinato relacionado con el mundo de las drogas. Un policía es el encargado de detener a los miembros de una importante organización criminal. La corrupción policial, las frágiles lealtades dentro de los carteles y la miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas denunciados en esta serie. David Simon, el creador de la serie fue, durante años, reportero de la crónica negra de Baltimore, y uno de los coguionistas fue policía en la misma ciudad.

1- The Sopranos

Crónica de la vida cotidiana y de las aventuras personales y profesionales de una familia mafiosa que vive en Nueva Jersey. Son gentes sencillas, pero implacables en sus ritos y tradiciones. La trama se basa en las confidencias del “capo” Tony Soprano (James Gandolfini) a su psicoanalista, la doctora Melfi (Lorraine Bracco).