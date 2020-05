Ahora le toca a Buddy Holly: se anuncia el comienzo de la producción de una biopic

Tras las biopics sobre Freddy Mercury (Bohemian Rhapsody, 2018), Elton John (Rocketman, 2019) y el anuncio de una sobre David Bowie (Stardust, programada para fines de 2020); ahora llega la noticia de que habrá una película biográfica sobre uno de los primeros héroes del rock and roll, nada menos que de Buddy Holly.

Según informa Rolling Stone, el filme se llamaría Clear Lake, y no sería exactamente una biopic que reseñe su vida, sino que estará centrada en los esfuerzos que el hombre de “Words of love” hizo por romper las barreras raciales a través de la música. Esto, a través de la gira Biggest Show of Stars, en 1958, donde junto con su banda -The Crickets- reunió a músicos afroamericanos, como Fats Domino, Chuck Berry, LaVern Baker y a blancos como Paul Anka o Eddie Cochran.

De esta forma, Holly desafió las normativas racistas existentes en esos años en los Estados Unidos, y que eran conocidas como “Las leyes Jim Crow”.

El cartel de la gira Biggest Show of Stars, organizada por Buddy Holly en 1958.

Según informó el citado medio, la película concluiría con la muerte de Buddy Holly el 3 de febrero de 1959 en un accidente aéreo en las afueras de Clear Lake, Iowa, donde además perecieron Ritchie Valens y The Big Bopper (fecha conocida como “El día que murió la música”).

El largometraje será dirigido por el cineasta Bruce Beresford, un hombre con trayectoria en la industria del cine, pues ya ha dirigido filmes como Conduciendo a Miss Daisy (1989), Last dance (1996) o Silent fall (1994).

“Me sentí atraído por Clear Lake porque el guión cuenta la trágica historia de Buddy Holly y su época con detalles fascinantes y caracterizaciones vívidas”, dijo Beresford en un comunicado (a través de Variety). “No hace falta decir que la ventaja añadida de toda la música maravillosa también fue un gran atractivo”

The Hollywood Report asegura que Clear Lake entrará en producción a fines de 2020 si se levantan las restricciones producto de la pandemia del coronavirus. Aunque de todos modos el proceso del casting -virtual- para la película ya comenzó.