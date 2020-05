Cuando Madonna definió la era MTV: las historias de 5 grandes videos de la reina del pop

Hace 1 hora

Lencería y pectorales en forma, cruces ardientes y toros, y hasta una ciudad sacada de la ciencia-ficción. En los 80 y 90, los videos de Madonna cambiaron la cultura pop para siempre. Acá las historias tras "Open your heart", "Ray of light", "Express yourself", "Take a bow" y "Like a prayer".