Lana del Rey anuncia nuevo álbum y responde a las críticas por sus letras: “Me parece patético”

A poco menos de un año de lanzar su último disco, el celebrado Norma Fucking Roswell, la cantante Lana del Rey anunció que durante este año habrá nuevo material de estudio, el séptimo de su carrera.

En un largo post en Instagram, la artista también se refirió a un asunto que ha sido recurrente en su carrera: la acusación de que en sus letras hay una suerte de planteamiento hacia las relaciones abusivas que de alguna manera las “romantiza”.

“Ahora que Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Khelani, Nicki Minaj y Beyoncé han alcanzado varias veces el número uno con canciones que hablan de estar sexy, de no llevar ropa interior, de tener sexo, de engañar a tu pareja y demás…Por favor, ¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien solo por estar enamorada, incluso si la relación que tengo no es perfecta, sin ser crucificada o acusada de tener una visión romántica del abuso?”, comienza el texto escrito por la artista.

“Estoy cansada de escuchar a compositoras y cantantes que dicen que glamurizo el abuso cuando en realidad solo soy una persona glamurosa que canta sobre las relaciones basadas en el abuso emocional. Algo que todos sabemos que está muy presente hoy en día en la sociedad”, continúa en la publicación que superó el milón y medio de “me gusta” y ha pasado el centenar de comentarios a favor y en contra.

“Con la cantidad de temas que por fin nos permiten explorar a las mujeres en la música, solo quiero decir que me parece patético que en los últimos diez años la exploración que hago en mis letras detallando el rol sumiso o pasivo que alguna vez he tenido en mis relaciones, haya provocado que me acusen de retrasar varios siglos los avances que hemos conseguido”, agregó.

Sin embargo, la voz de “West Coast” también se explayó sobre feminismo y la manera en que ella ha deslizado el tema del abuso en sus canciones. Uno ejemplo está en la canción “Cola” (del EP Paradise), inspirada en el acoso que sufrió a manos del productor Harvey Weinstein (quien le habría obligado a modificar la letra). "Siempre he sido honesta y optimista con las relaciones difíciles que he tenido. ¡Sorpresa! Esto es así para muchas mujeres. Por desgracia esta ha sido mi experiencia y por eso es de esto de lo que hablo en mis discos”

“Dejemos una cosa clara: yo no soy una ‘no feminista’. Pero tiene que haber un lugar en el feminismo para mujeres que actúan y se visten como yo -agregó-. Para las mujeres que cuando decimos no los hombres escuchan sí. Para las mujeres a las que otras mujeres más fuertes y también hombres que odian a las mujeres les arrebatan su propia historia y su propia voz”.

La cantante también detalló que, además del álbum, en los próximos meses también lanzará dos libros de poesía, en los que, precisamente, asegura que desarrolla las temáticas que se le acusa de tratar con liviandad. Posiblemente, es una extensión de un universo creativo que se ha movido desde la canción de alcance radial, a un corte más personal en su álbum más reciente.