Mark Ruffalo: “Me aterrorizaba interpretar hermanos gemelos”

Tal vez HBO ya no tenga en emisión lo que fue su principal caballo de batallo denominado Game of Thrones (disponible en HBO GO), pero ha demostrado no necesitarlo con su propuesta 2020 en ficciones.

Mientras Run combina romance y acción, The Outsider adapta el thriller de Stephen King para la televisión.

I know this much is true no se queda atrás.

Basada en el libro homónimo de Wally Lamb, la serie está protagonizada por Mark Ruffalo -conocido entre los seguidores de los éxitos de taquilla por interpretar a Hulk en la saga Marvel-; y dirigida por Derek Cianfrance.

En una exclusiva entrevista a la que Culto tuvo acceso, el actor de 52 años revela las dificultades que surgieron añ interpretar dos hermanos gemelos -muy diferentes entre sí- en una historia cargada de traumas y oscurecida por la indiferencia de la sociedad hacia ciertas realidades.

Un drama enfocado en los hermanos gemelos Dominick y Thomas Birdsey, estadounidenses descendientes de italianos que aprenden a sobrellevar el cáncer terminal de su madre y la esquizofrenia de Thomas. Una angustiante ficción que tiene como mensaje la importancia de la familia y los prejuicios que afectan a las enfermedades mentales.

-¿Sabías del libro de Wally Lamb?

-No en un comienzo. Lamb y yo compartimos la misma agente literaria, los derechos del libro estaban liberados y si bien grandes equipos estaban interesados en adaptarlos a serie o película, Wally dijo a nuestra agente ‘¿Crees que Mark Ruffalo quiera intentarlo?’ Así que ella me contó de esto y -ya que no lo conocía- lo leí el fin de semana, y estaba tan conmovido que sentí que sería una gran serie.

Ruffalo no sabía qué era lo que Lamb quería para la adaptación de su libro, por lo que decidió reunirse con él y decirle que era una gran historia y que no creía que pudiera hacerle justicia por medio de una película, por lo que le propuso hacer una miniserie dirigida por Derek Cianfrance. “Básicamente me dio el proyecto”, dice Ruffalo.

-¿De qué forma te relacionas con la historia?

-Bueno, soy descendiente de inmigrantes italianos. Mi gente llegó, eran tan pobres, y vinieron para hacer una nueva vida en America. Mi abuelo comenzó un negocio de pintar casas, eran de la clase trabajadora determinadas en dejar atrás sus raíces italianos y convertirse en americanos, y eso hicieron. La familia era todo. Y los secretos familiares se quedaban en la familia y sabes, había enfermedades mentales, estos grandes dramas familiares, yo tenía a mi hermano, que era lo que llamábamos ‘gemelo italiano’ porque nacimos con menos de un año de diferencia, y la forma en que fuimos criados era con la mentalidad de que la familia lo es todo. Así que tu familia lo ve todo -lo bueno, lo malo, lo hermoso y lo feo-. Y simplemente conecté con la historia. Se sintió como ‘Esta es la gente que conozco, la gente con la que crecí. Esta es la clase que conocí’. Nadie cuenta historias sobre estas personas, pero son esencialmente quienes somos como americanos, o al menos un aspecto de América. Así que fue todo eso y el desafío de interpretar gemelos.

-¿Cómo te sentía respecto a interpretar gemelos?

-Estaba aterrorizado. Quiero decir, me lancé a hacer todo tipo de cosas a mis 40, pero a mis 52 ya he perdido mi confianza como actor, como hombre, todo, así que eso se estaba volviendo una realidad a medida que yo adquiría más y más miedo al momento de intentarlo.

Pero -claramente- Mark Ruffalo dejó de lado esos temores y se atrevió en asumir la misión no menor de interpretar dos personajes en una misma historia. Dominick Birdsey -quien es el cable a tierra en la familia, pero no está exento de sus propios problemas- y Thomas Birdsey, quien padece de una enfermedad mental y una lucha contra el mundo que no debería librar.

-¿Cómo lo lograste?

-Bueno, ya sabes, no podría haber pedido un mejor compañero para hacer esto que Derek. Es alguien que busca esa vulnerabilidad y decía como ‘Okay, ¿te sientes de esa forma? Entonces, déjate sentir eso, lo vamos a filmar y será malditamente genial. Saca lo que sea que estés sintiendo y lo vamos a grabar. Comenzaremos desde allí y veremos qué pasa’.

Ruffalo relata que cada vez que le manifestaba a Cianfrance tener miedo, el director le decía ‘Sí, Thomas tiene miedo’, y cuando le expresaba dudas del tipo “No sé lo que estoy haciendo”, el director de Blue Valentine le respondía: “Dominick no sabe lo que hace”.

“Así que todo lo que estaba sintiendo -la incertidumbre, el sentimiento de fracaso, la pérdida de confianza- eran sensaciones que esas dos personas (Dominick y Thomas) también estaban experimentando”, explica Ruffalo.

No es primera vez que un actor interpreta una dupla de hermanos. Lo hizo Lindsay Lohan en Juego de Gemelas -Annie y Hallie- y Armie Hammer en The Social Network -los hermanos Winklevoss-, Lisa Kudrow en Friends -Phoebe y Ursula-, por nombrar solo algunos ejemplos.

Para lograrlo, Mark Ruffalo comenzó grabando las escenas de Dominick y tras un receso de seis semanas, se puso en la piel de Thomas. En ese periodo, la ansiedad lo llevó a comer sin control, y en simultáneo vio muchas horas de documentales y entrevistas sobre personas que padecen esquizofrenia.

“En este proceso me di cuenta que suelo contenerme un poco, mantengo una parte de mí reservada para que, en caso de fallar, decirme a mí mismo ‘Bueno, no diste todo de ti’”, confiesa Ruffalo, expresando que caer fácilmente en su zona de confort.

“Pero Derek no trabaja así. Le importa una mierda eso. No tiene interés en mantenerlo”, dice alabando la obsesión de Cianfrance para que siempre entregue todo de sí.

-¿Wally Lamb vio la serie? ¿Estabas con él cuando la vio?

-No estaba con él y estaba a punto de cagarme cuando me dijeron que la estaba viendo (risas). Wally, en toda su generosidad y comprensión, dijo ‘Chicos, ahora esto es suyo’. Hay unas 20 versiones allá afuera dando vueltas y no pudieron resolverlo. Espero de ustedes que lo tomen y lo hagan suyo. Ahí está el libro y ahora tendría que hacerse la película [o lo que se hizo finalmente, una miniserie]. Les doy total libertad creativa para que lo hagan'. Dicho eso, nunca se sabe cómo va reaccionar una persona. Y tanto Derek como yo admiramos y respetamos mucho a Wally, pero también sabemos que para trabajar con una pieza de arte que se sostiene por sí sola, teníamos que hacer nuestro propio arte también".

Esforzándose en ser fieles al libro, pero al mismo tiempo producir algo nuevo y fresco, crearon la miniserie para HBO. Lamb les dedicó un extenso mail en el que aborda cada momento de la serie señalando todo lo que le gustó. Les dio algunas notas y les dijo: “Me quiero asegurar de que agradezcan a sus familias por permitirles hacer esto tan hermosamente. También merecen gratitud”, recordó Ruffalo.

-¿Consideras que I know this much is true -que tiene su foco principal en la familia- es atingente a los tiempos de cuarentena que vivimos actualmente?

-Todo gran drama, pienso, se basa en las familias. No hay ningún otro lugar donde estés tan expuesto, tan vulnerable, donde te conozcan tan bien, donde estás tan desafiado y donde estás forzado a aprender cómo ser humano. Algunas personas no tienen esa experiencia con sus familias, pero muchos de nosotros sí. Y en este momento siento que se refleja mucho. Son las raíces de quienes somos ya sea la familia donde nacimos o la familia que formamos. Es donde crecemos y donde las relaciones importantes están. Vemos lo valioso que es eso. La familia es el lugar al que recurrimos cuando el resto del mundo está en peligro y donde nos refugiamos. Eso parece relevante ahora.

I know this much is true tiene dos episodios emitidos -ambos disponibles en HBO GO- y transmitirá los siguientes cada domingo por HBO.