Una cápsula del tiempo: El Imperio Contraataca celebra sus 40 años con archivo en línea

Los cuarenta años del estreno de El Imperio Contraataca se conmemoran con una revisión de memorabilia. Para la ocasión se levantó un nuevo sitio web que ofrece acceso a material sobre el trabajo desarrollado para el filme.

En el portal hay disponibles artículos (por ejemplo, hay uno centrado en las palabras de Han Solo a Chewbacca en el momento en que el personaje de Harrison Ford es congelado en carbonita), entrevistas (a George Lucas) y una revisión al making off de la batalla de Hoth (con un video en que se cuenta como se trabajaron los icónicos Imperial walkers).

Por supuesto, hay material gráfico. Tal vez lo más interesante es apreciar parte del trabajo de arte creado por Ralph McQuarrie. Por cierto, hay fotografías del rodaje y un nuevo afiche diseñado por Matt Ferguson, quien ha trabajado creando posters para filmes como la saga Avengers, The Lord of The Rings, Guardianes de la Galaxia, entre otras.

También es posible acceder a la transmisión que realizaron el actor de voz Sam Witwer y el actor Rahul Kohli, quienes participaron en una proyección comentada de la película.