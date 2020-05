Del punk al jazz: Flea y John Frusciante develan las canciones que los formaron

Este fin de semana del 28 al 30 de mayo, se realizaría el festival Boston Calling, el que tendría headliners como Foo Fighters, Rage Against the Machine y los Red Hot Chili Peppers. Un esperado evento musical que tomaría lugar en el complejo atlético de Harvard.

Sin embargo, la pandemia por coronavirus cambió los planes, tanto de este festival como de cientos de eventos alrededor del mundo.

Con el Boston Calling cancelado hasta nuevo aviso, los fanáticos de RHCP se perdieron la oportunidad de ver nuevamente a John Frusciante junto a la banda tras su reunión en diciembre, tras 13 años lejos de ellos (claro que sin contar un evento especial en el que participaron a comienzos de febrero de 2020).

Eso sí, les hicieron un pequeño regalo al develar en una extensa conversación cuáles son los canciones y artistas que influyeron su carrera como músicos, al menos en el caso de John Frusciante y Flea, quienes compartieron anécdotas en una sesión especial de Dublab Radio.

Todo comenzó con una invitación por parte de Frusciante a Flea para reproducir discos en su casa, pero no cualquier disco, sino aquellos que los hayan guiado en su formación musical.

Si bien tienen una diferencia de edad de ocho años, ambos coincidieron que sus bandas predilectas se sitúan entre finales de los 70 y comienzos de los 80.

Germs, la banda de punk rock estadounidense, fue la primera mencionada. Los de “Lexicon devil” hicieron un show que -según Frusciante- lo hizo querer dedicarse a tocar guitarra. Sin embargo, cuando comenzó a escuchar la banda, su vocalista -Darby Crash- ya había fallecido.

Así mismo mencionaron The Slits, China White y Defunkt. De estos últimos, se inspiraron en el bajo de “Defunkt” para componer la melodía de “Out in LA”. También conversaron sobre Suburbans Lawns -mencionados como una de las primeras bandas en LA con un aspecto gótico"-, Twisted Roots, 45 Grave y Gang of Four -que Flea dijo lo motivó a tocar el bajo-.

La lista es extensa. Desde Adolescents, pasando por Buzzcocks -cuyo vocalista falleció en diciembre de 2018- hasta Devo, de quienes la canción “Smart Patrol/Mr. DNA” fue mencionada por John Frusciante como poseedora de “un gran solo de guitarra”.

En el programa oscilaron por T-Connection, The B-52′s -la primera banda para la que Frusciante compró entradas-, What is this? -de la cual Flea formó parte antes de integrarse a RHCP-, y Adrian Belew, guitarrista predilecto de Frusciante además de Jimi Hendrix.

Material fue otras de las bandas mencionada “muy popular en televisión, incluso antes de MTV”, dijo Flea; así como Adam & The Ants, de quienes Frusciante sugirió ver la interpretación de “Kings Of The Wild Frontier” en 1980 en Manchester.

Como halago al punk de los 70, su banda elegida fue Pretenders, de quienes tanto Flea como Frusciante se declararon seguidores. Peter Gabriel también salió al baile, tanto como solista como integrante fundamental de Genesis.

Pasando al funk, George Clinton inevitablemente fue mencionado por su canción “One fun at a time”, de quien Flea dijo: “Lo escuchaba al conducir mi automóvil en verano”. Así también hablaron de Mile High Club y su canción “Bow wow wow”, a quienes RHCP citan en “Suck my kiss”.

De Talking Heads, John Frusciante halagó la guitarra de la canción “The great curve” -a cargo de Adrian Belew-, y dieron énfasis a la figura de David Bowie, mencionando no solo “Scary monsters (and super creeps)” por su guitarra, también porque Frusciante reconoció que escuchar al Duque Blanco a los 10 años lo ayudó a “descubrir quién era”.

El programa -que puedes escuchar a continuación- concluyó con la canción “Joy” de Minutemen. “Voy a dejar RHCP para convertirme en DJ....”, dijo Flea. “...de Dublab radio”, agregó Frusciante riendo.