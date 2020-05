Lauryn Hill perfilada por la escena urbana nacional

El rap, hip hop, soul y funk son los géneros musicales en los que Lauryn Hill destaca. Fusionando su pasado gospel con el estilo urbano, regresa a Chile a dos décadas de su debut solista The Miseducation y 19 años de su primer show en suelo chileno.

Como referente de la música, es admirada no solo por sus fanáticos, también por sus compañeros de rubro. En conversación con Culto, las MC's Isa Deyabu, Vitami y Latina Sativa, y los raperos Pedro Foncea, Sonido Ácido y Bronko Yotte, perfilan la figura de Lauryn Hill, la influencia de su trabajo discográfico y el recuerdo de su primer show en Chile.

Isa Deyabu, ex Deyas Klan

Lauryn es un referente de la música urbana, especialmente de todos los jóvenes que crecimos en los barrios escuchando rap en los '90. Pero principalmente creo que es la gran referente que tuvimos las mujeres, las niñas en esa época. Para mí, era la primera mujer rapeando, cantando, siendo y haciendo lo que quería hacer, dentro de un movimiento que recién se estaba armando y que tenía un machismo muy marcado en esa época.

Cuando conocí su música, me enamoré enseguida de su estilo, de su voz y de su energía, y era distinta a esos ritmos que también me representaban (rap de barrios), porque las mujeres tenemos una manera distinta de comunicar, de amar y de entender cosas. No digo que sea mejor, pero es distinta, así que al conocer su música sentí que me salían alas.

Y bueno, The Fugees es una banda ícono del rap mundial. Sus canciones son clásicos para cualquier entendido en la materia. Verás que en esa época cada fiesta, tocata o junta a la que ibas sonaban.

Debo decir que Lauryn siempre fue mi favorita. The Miseducation fue la consagración; el mensaje, identidad, tan poderoso y sublime. Para mí, uno de los mejores discos de la historia del rap mundial. Atemporal y que sería un sueño poder oír en vivo, para seguir volando.

Pedro Foncea, De Kiruza

Desde luego que Lauryn Hill es un referente para la música universal, y con mayor razón para la música urbana, con su banda The Fugees junto a Wyclef Jean, gran productor haitiano. Lauryn siempre destacó por el trabajo exuberante de sus vocales, por esa sensualidad con calle que tiene, con esa sabiduría de la que estuvo ahí, donde las papas queman, y además es muy importante que trae de vuelta el gusto por la música soul incorporada al hip hop. Hace una 'revisitación' de Roberta Flack y de otras grandes maestras de la música soul.

Llegué a Lauryn Hill escuchando hip hop y escuchando sobre todo el pináculo en que se encontraba la banda de ella, que es una banda multicultural de Nueva York que reúne mucha influencia de culturas muy gruesas: haitiana, jamaiquina, afroamericanas. También me fascina su musicalidad, su ductilidad, sin hablar de la belleza fascinante que ella tiene, y me encanta la naturalidad con que encara la música y el trabajo que ella realiza.

El trabajo debut que ella realiza, The Miseducation, representa un antes y un después en el hip hop y en el soul music, juntando los géneros con una peculiaridad y una maestría únicas. Ese disco es paso obligado para quien quiera saber de la historia de la música popular del siglo XX.

Fui a su concierto en 2002 y estuvimos con ella, muy cerca. De hecho nos contó una anécdota: cuando se dio cuenta que no la pasarían a buscar, tomó un taxi desde el hotel para llegar al concierto. Hubo una descoordinación ahí, pero ella llegó, como lo hace la gente que tiene calle. Entonces es doblemente bello el trabajo de Lauryn.

Me encanta el 'aproach' natural, directo, sensual y profundo que tiene en el escenario. Es mamá, lo que me hace respetarla aún más, y se mantiene en el pináculo de su trabajo, ha vuelto en gloria y majestad.

Vitami, Somos cabros chicos (ex Pulentos)

Creo que encasillar a Lauryn Hill en música urbana es poco justo con ella. Es una cantante y música con todas sus letras. Ella más bien lo que hacía, en la música urbana se le llama al género que mezcla el trap, el reggaeton... y ella hacía hip hop, con todas sus palabras, con funk y neo soul. Lauryn Hill no es solo música urbana desde mi punto de vista.

Conocí su música porque yo seguía la movida del hip hop, y obviamente uno buscaba artistas e intérpretes que fueran afines con lo que a uno le gustaba. En esa época no había mucho internet, así que yo intentaba conseguirme revistas de Estados Unidos para enterarme de lo que estaba pasando en el género y por ahí fue que la conocí.

Ella además es una gran letrista, no solo hizo grandes canciones para ella misma, sino también para otros artistas como Mary J. Blige, que es una súper cantante del soul. Además fue una gran cantante de gospel, ella cantaba en coros y participó incluso en la película Cambio de Hábito.

Conocí el álbum The Miseducation buscando en revistas y además era una época súper linda del hip hop, porque se estaba dando que el género había dejado de ser tan 'rudo', ese rap estricto de Wu-Tang Clan, por ejemplo. Los artistas empezaron a mezclar el funk, el soul más delicadamente, no solamente en los sampleos, también en las voces, ya no todo era rap.

Después de esta época de The Fugees, Lauryn Hill con The Miseducation sale con todo esto: tomar la música antigua y reversionarla. Por ejemplo tiene un tema que se llama "Doo wop", que hace guiño a la música de ese estilo, pero lo que dice es muy adelantado a la época, plantea que las mujeres tenemos que darnos cuenta que los hombres nos pueden hacer daño y después aconseja a los hombres sobre cómo deberían actuar.

Fui al concierto de 2002, y en esa época ella estuvo expuesta a todo este furor que pasó con The Miseducation, que ganó cinco Grammy. Después vino a Chile y todos esperábamos que cantara sus temas de hip hip, rap y soul, y vino con una guitarra de palo, cantó cinco canciones que.... eran lindas canciones, pero si esperamos tantos años por verla, lo mínimo era que se tirara alguna canción de esa época.

Lauryn Hill es única, una artista súper versátil. Es letrista, actuó, tenía unas letras súper interesantes para la época. Tenía 22 años, y estos temas del feminismo ni siquiera estaban en la palestra, ella los puso en un estilo musical que era absolutamente machista. El rap sigue siendo aún demasiado machista. No la encasillemos en música urbana.

Bronko Yotte

Es una referente, sin lugar a dudas. Estuvo en el centro de lo que en ese momento se concebía como música urbana. Y particularmente en Chile en gran medida, porque esa cosa medio R&B, medio Roots, fue entonces y por mucho tiempo todo un canon musical.

Conocí su trabajo por The Fugees y The Miseducation lo encuentro muy importante, más que nada por los recuerdos que me trae. En lo personal, no llegó a ser un disco de cabecera, pero sí para varios amigos, así que lo escuchábamos mucho.

Fui al show de Lauryn Hill en 2002, pero me decepcioné, porque vi a una Lauryn chata de lo que se esperaba de ella.

Latina Sativa

Lauryn Hill marcó un antes y un después en la escena femenina, mezclando el rap con el soul, mostrando además su técnica y calidad vocal. Conocí su música como se hacía en los 90, mediante cassette mano a mano. La primera vez que la escuché, se me erizó la piel en el disco The score. The Fugees fue también una fuente de inspiración para continuar lo que yo estaba haciendo.

The Miseducation fue un disco que llevó a otro nivel mis aspiraciones en la música. Es un disco muy completo tanto en su contenido lírico como en lo vocal. Además, fue acompañado de producciones audiovisuales de una calidad envidiable. Lo conocí también en un mano a mano, de esos que se conseguían en la calle con los amigos cuando se compartía música.

Sonido Ácido, Somos cabros chicos (ex Pulentos)

Lauryn Hill es una mujer que ha inspirado con su creación, interpretación y estilo, sobresaliendo de un terreno muy masculino como lo es el hip hop y esa imagen es demasiado potente que dio -y da- mucho que pensar en cuanto a la seguridad de las féminas en todo terreno. Respect!

Conocí su música mediante su grupo The Fugees, por allá a mediados de los noventa, y la mezcla de esos tres MC's -donde una voz femenina resaltaba no queriendo sonar como hombre- era solo el comienzo de su avasalladora arremetida en el mundo del rap y de la música. Me sorprendió tanto que hasta el día de hoy sigo disfrutando de esas canciones y me transporto a la década de oro del hip hop.

Es importante su trabajo. Y si bien me gusta su disco debut, para mí no se comparan con lo mágico de sus obras previas, donde me hacia alucinar con su habilidad. La tengo en el top five de las mujeres en el rap.