Led Zeppelin libera la película Celebration Day por tiempo limitado en YouTube

Siguiendo la tendencia de varias bandas de liberar material de archivo de hace 20, 30, o más años incluso, Led Zeppelin anunció una transmisión de streaming exclusiva de la película Celebration Day, a través de YouTube.

Se trata de la presentación en vivo que la banda realizó el 10 de diciembre de 2007 durante el concierto tributo para su amigo y fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun. En la ocasión, tocaron los integrantes originales Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones junto a Jason, el hijo del fallecido baterista John Bonham.

Aquel fue el primer concierto en vivo de la agrupación en 27 años. En la ocasión interpretaron un set de 16 canciones que incluye algunos cortes clásicos como “Whole Lotta Love”, “Rock and Roll”, “Kashmir”, “Black Dog” y “Stairway to Heaven”. Tanto el registro en video como en audio del concierto fueron lanzados en 2012, y les permitió obtener un Grammy por Mejor Álbum de Rock.

Celebration Day será transmitido de manera gratuita durante tres días en el canal oficial de YouTube de Led Zeppelin. El estreno es este sábado 30 de mayo, a las 15.00 (hora de Chile).

El set del concierto:

1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody’s Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll