Chuck D, de Public Enemy, sobre la muerte de George Floyd: “Cada emoción que tienen los jóvenes está justificada en este momento”

La muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de un agente de policía el pasado lunes 25 de mayo, ha generado reacciones en la industria de la música.

Por ello, desde la escena del Hip Hop se han conocido algunas actividades, como la publicación en varios periódicos estadounidenses de un anuncio por parte de Jay Z y Team Roc, que incluye frases de Martin Luther King, en memoria de Floyd.

En tanto, Chuck D, uno de los históricos del legendario grupo de rap, Public Enemy, que ha desarrollado un repertorio contestatario (canciones como “Fight the Power” o “By the Time I Get to Arizona”), conversó sobre el tema con el portal especializado HipHopX.

“Mis declaraciones son políticamente incorrectas”, comentó el artista. “No le corresponde a nadie decir estas cosas. Son realmente incendiarias y no son útiles. No es propicio. Cuando no te sientes bien al decir lo que realmente sientes que deberías decir, no debes decir nada en absoluto. Las personas mayores lo saben [risas]".

“Si realmente no sientes que es propicio decir ciertas cosas, simplemente quédate quieto hasta que encuentres las palabras correctas para ello", agregó. Y en este momento, no hay palabras para esta mierda. No tengo voz en este momento, porque cada emoción que tienen los jóvenes está justificada en este momento. Es emoción".