Así se hizo “This is America” de Childish Gambino

Todo parece estar bien. Un hombre de edad se sienta en una silla con su guitarra mientras un joven baila diciendo “Solo queremos festejar”, pero el ambiente es extraño. Están rodeados por cemento en un edificio a medio construir -¿o medio demoler?- y el color que prima es el gris. Tras unos pasos de baile, el joven se acerca al hombre de edad que ahora tiene su cabeza cubierta, y le propina un disparo. Esto es América.

Estrenada como video en mayo de 2018, “This is America” causó alto revuelo. Acumuló millones de visitas en Youtube a solo horas de su estreno y se adjudicó tres de los siete MTV Music Awards a los que postulaba, un premio BET en la categoría hiphop y fue nominado al Grammy.

Es difícil separar la canción del video, algo intencional por parte de sus realizadores, quienes lo dieron a conocer de esa forma. Pero la fuerza de las letras y los sonidos de gritos y detonaciones incorporadas, hacen que el audio se sostenga por sí solo.

Una especie de “We are the world” pero del mundo del hip hop, explicó Ibra Ake, quien trabajó como productor y director creativo en el videoclip. No se equivoca. Mientras la primera convocó a más de cuarenta artistas para reunir fondos que ayudaran a combatir la hambruna en Etiopía, la segunda cuenta con la participación de varios raperos en pos de la defensa de derechos civiles de la comunidad afroamericana.

Alex Tumay, Young Thug, Slim JXMMI, Quavo, 21 Savage, Blocboy JB forman parte de la grabación por medio de Ad-libs (versos improvisados que se incorporan en la música rap).

This is America (skrrt, skrrt, woo)

Don’t catch you slippin’ now (ayy)

Look at how I’m livin’ now

Police be trippin’ now (woo)

El video fue dirigido por Hiro Murai, realizador japonés-estadounidense que trabajó anteriormente con Gambino en los videos “Sober”, “Telegraph Ave”, “Sweatpants” y “3005”, así como con los artistas Massive Attack, St. Vincent, David Guetta y Usher, entre otros.

Interpretaciones tiene muchas, y sin embargo, Donald Glover a.k.a Childish Gambino no ha confirmado ni rechazado ninguna. "No voy a explicar mi arte porque eso no es lo que el arte debería hacer”, dijo el rapero y actor en una entrevista radial.

No es necesario. Basta ver que incluso bajo el yugo de la opresión y violencia, siguen bailando y haciendo música -siendo ellos mismos- para entender el sentido de la canción.

Un caos orquestado

Murai, quien también colaboró con Gambino en la dirección de varios episodios de la serie Atlanta, se inspiró en la violencia en las cintas Mother de Darren Aronofsky y Ciudad de Dios de Fernando Meirelles y Kátia Lund.

El baile, en tanto, se denomina ‘Gwara Gwara’, y es original de Sudáfrica, estilo que también Rihanna mostró en la ceremonia de los Grammy a comienzos de 2018.

Con los disparos, bailes, automóviles -uno de ellos en llamas-, persecuciones, e incluso un encapuchado a caballo, era necesario un espacio amplio, muy amplio, para realizar el video.

La productora de Doomsday Entertainment, Danielle Hinde, no tenía una tarea fácil. Tras una ardua búsqueda, dio con el lugar ideal: un edificio de Firestone en South Gatek California con pisos desocupados.

Allí, Glover, el director Hiro Murai, muchos extras y todo el equipo de producción pudieron llevar a cabo el videoclip en un espacio de más de 40 mil metros cuadrados.

“Para Donald, hacer este video era realmente importante, y fue muy valiente al hacerlo”, dijo Hinde en entrevista con LA Times en diciembre de 2018. Comentario alusivo a que las redes sociales pueden llegar a convertirse en una corte de justicia para los artistas.

“Siempre hemos sabido como comunidad que existe violencia hacia nosotros, en América en general, y no está limitada solo a los afroamericanos”, explicó Ibra Ike, director creativo del video y guionista de Atlanta, en el podcast The Takeaway en mayo de 2018.

“Entiendo que al ver imágenes de violencia hacia nosotros, es necesario tomarse un tiempo, llorar, y seguir adelante. Así es la vida en América. No creo que lo que hicimos sea destacado o diferente. Creo que simplemente hablamos de ello y llegó a una amplia audiencia”, dijo al ser consultado por el éxito de la canción, agregando que Twitter le muestra violencia contra los afroamericanos todos los días.

“Intentamos hacer las cosas de forma diferente, especialmente en los medios, que siguen una estructura de blancos. Intentamos expresar un sentimiento muy negro, pero también hacerlo divertido. No puedo dejar de ser negro debido al trauma o la discriminación, tengo que vivir la vida y seguir adelante”, dijo Ike.

El director creativo no pensó que “This is America” causaría todo el revuelo que tuvo. Ya que -según dijo en The Takeaway- simplemente armaron un baile en el que pusieron sus opiniones.

“No es tan simple como que supiéramos todo lo que hacíamos, solo teníamos claro el sentimiento que queríamos expresar. A veces no teníamos claro si era rabia, alegría, tristeza…pero creo que al compartirlo y ver cómo la gente empatizaba, encontramos un sentido”.

Según registró CNN, la mayoría de las canciones con contenido político no llegan al Nº1 de los ránking musicales. “This is America” lo logró.