Mon Laferte homenajea a Luis Miguel con un cover de “Culpable o no”

Fue hacia finales de los 80 que Luis Miguel -el cantante mexicano que a la fecha sigue causando sensación entre su fanaticada tanto por su música como su historia de vida retratada en la serie de Netflix- publicó el disco Busca una mujer.

En el que es su sexto álbum de estudio, el Sol de México siguió incursionando en su faceta pop que lo llevó a la fama con “Ahora te puedes marchar” y “Cuando calienta el sol”, esta vez con las canciones “Fría como el viento”, “La Incondicional” y “Culpable o no”.

Fue justamente esta última canción la elegida por Mon Laferte para un cover publicado en su cuenta de Instagram. Junto a Sebastián Aracena y su productor Manú Jalil, se hizo acompañar de un piano y guitarra para interpretar la canción que habla de una traición por parte de una persona que aún ama.

Desde el encierro que nació de la pandemia por coronavirus, la artista no se ha quedado tranquila. A mediados de abril publicó su canción “Biutiful” -que habla del amor propio- y el 8 de abril hizo una transmisión en vivo con un breve concierto desde la cocina de su casa.

“Tengo que decir que siento que no he cantado como en 200 mil años, que he estado en cuarentena en mi casa y solo he estado pintando, comiendo, viendo películas, leyendo. Igual a veces toco un poco la guitarra, pero siento que ya no iba a poder cantar nunca más, nunca había estado tanto tiempo sin cantar”, confesó Laferte en aquella oportunidad.

Luis Miguel, en tanto, recientemente resurgió en los medios por ser parte de un comercial de Uber Eats. Durante 2019 realizó una serie de conciertos por Sudamérica -incluyendo una semana de shows en Chile en el Movistar Arena- y Netflix también ha mencionado al cantante mexicano al promocionar la inminente segunda temporada de Luis Miguel: la serie.