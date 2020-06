Miguel Bosé y su teoría de la conspiración: “No a la vacuna, no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates”

La pandemia del coronavirus ha generado toda clase de debates sobre su contención, pero también sobre su origen. La semana pasada escribió un tweet en que afirmó que el virus es “la gran mentira de los gobiernos”.

Pero el hombre de “Amante bandido” no se quedó allí. Hace unos días publicó un hilo en la red del pájaro azul que se volvió viral. En este compartió parte de un video en que se ve un mensaje del Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde anuncia su apoyo al desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 a través de la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI). Se trata de una iniciativa respaldada por organizaciones como la OMS, UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates.

“La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación Bill y Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades”, escribió el artista.

Luego concentró su críticas en el fundador de Microsoft. "Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots, para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla. A estas se les podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado ‘polvo inteligente’, todos ellos atentando contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento”.

Luego añadió otro factor a su tesis. Según él, una vez “llevado a cabo esta fase y una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades".

Al cierre, Bosé explicó: “Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. YO DIGO NO A LA VACUNA, NO AL 5G, NO A LA ALIANZA ESPAÑA/BILL GATES”.