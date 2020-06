Vía Zoom: Metallica prepara nuevo disco en el confinamiento

Los días de confinamiento han sido de provecho para Metallica. El baterista Lars Ulrich confirmó que la banda ha trabajado en material para un nuevo disco vía Zoom, el software que permite videollamadas, que ha ganado popularidad durante el encierro forzado de la pandemia.

Ulrich, quien en abril señaló que la contingencia posibilita una oportunidad para hacer un “registro de cuarentena”, admitió que el grupo ha estado “intercambiando algunas ideas” vía remoto. El trabajo sería el sucesor de Hardwired...To Self Destruct (2016).

“Hasta ahora, al menos el lado sonoro y los elementos prácticos están en una forma sorprendentemente buena”, dijo Ulrich en conversación con el entrevistador Fredrik Skavlan, para la televisión sueca. “Así que ahora tenemos que calcular cuánto podemos crear sin estar en el mismo espacio”, agregó.

El baterista señaló que en las últimas cuatro semanas el grupo se había “conectado nuevamente” en el plano musical. “Obviamente nos hemos estado conectando [antes de eso], pero [ahora] nos hemos conectado creativamente, y ahora estamos en modo de descubrimiento, creo que es una buena manera de decirlo”.

Respecto a la rutina, Ulrich señaló que desde que se encerraron, habían mantenido un ritmo de una reunión semanal en la que se ponían al día. Pero poco a poco comenzaron a fluir los riffs. “Nos enviamos ideas entre nosotros por correo electrónico y por Zoom e intentamos hacer música en estas situaciones inusuales”.

“Es bueno estar en contacto, es bueno volver a formar parte de ese grupo, y espero las oportunidades creativas que tenemos por delante“, detalló el percusionista.

Metallica no toca en vivo desde el 8 de septiembre de 2019 en el Chase Center, de San Francisco. Poco después se informó que el vocalista James Hetfield entró en un nuevo programa de rehabilitación lo que les obligó a cancelar algunas fechas. En febrero reapareció en una exhibición de su colección de automóviles.

Desde el encierro por la pandemia, Metallica ha hecho noticia por grabar una nueva versión para el tema “Blackened” original del álbum ...And Justice for All. Además el grupo libera en su canal de YouTube antiguos viejos conciertos, en una serie llamada Metallica Mondays.