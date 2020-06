Escucha la banda sonora de The Last of Us Part II

Si Brian Eno contó que elige a los artistas con los que trabaja por su sentido del humor, su colega Rick Rubin aseguró que pasan el control de selección cuando siente que le gusta pasar el tiempo con ellos. Por su lado, el aclamado productor argentino Gustavo Santaolalla dijo en una entrevista que encuentra los proyectos en los que se involucra con “la panza”.

Gustavo Santaolalla y su ronroco

Hace siete años, el hombre tras los discos Re de Café Tacvba y Corazones de Los Prisioneros fue reclutado por la compañía de videojuegos Naughty Dog para dar forma a la banda sonora de The Last of Us de PlayStation 3.

Lo que el músico logró fue un score de alto vuelo creativo que, tal como su disco de culto Ronroco (1998), un sentido álbum de potentes piezas instrumentales, fue tocado principalmente con un charango.

Antes de los videojuegos, Gustavo Santaolalla era el rey Midas del rock pop en español: como productor musical firmó discos de gente como Jorge González, Fobia, Molotov, Bersuit Vergarabat, Julieta Venegas, Jorge Drexler y un largo y estelar etcétera, hasta que un buen día sonó el teléfono.

Al otro lado de la línea, la productora del director estadounidense Michael Mann le pidió algunas de sus canciones de Ronroco para usar la película The Insider, con Russell Crowe y Al Pacino. “Así fue como terminé haciendo esto”, contó el productor. Después, fue Mann quien lo presentó al director brasileño Walter Salles con quien terminaría haciendo la banda sonora de Diarios de motocicleta. “Así, de repente, estaba haciendo música para películas”, resume Santaolalla. “Mi trabajo en cine fue lo que llevó a Neil Druckmann a contactarme para trabajar en The Last of Us”.

Hoy, con el lanzamiento de The Last of Us Part II para PlayStation 4, se dieron a conocer las nuevas composiciones de Santaolalla para el score oficial de esta segunda entrega del videojuego, un álbum de canciones que tomó dos años de trabajo y que puedes escuchar a continuación.