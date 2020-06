De Weezer a Netflix: la ruta musical de Jorge “Hurley” García, el chileno de Lost

Jorge García nació en Nebraska en 1973. La fecha, sin embargo, no tiene relación alguna con lo que estaba pasando en Chile. Su padre Humberto era médico y simplemente trabajaba en Estados Unidos. De madre cubana, el actor tras uno de los personajes más recordados de la serie Lost (2004-2010) no tiene bandera chilena en su pasaporte. Pero eso no importa casi. Tras treinta años sin pisar tierras nacionales, el intérprete regresó al “país de su sangre” para encarnar su primer protagónico en el cine.

Jorge García en Lost

En Nadie sabe que estoy aquí (2020), del director Gaspar Antillo, se pone tras la piel de Memo Garrido, un hombre con actitudes de ermitaño que se recluye junto a su tío (Luis Gnecco) en el sur de Chile tras una infancia traumática, acaso el leitmotiv de una historia a orillas del lago Llanquihue.

Con este papel, García logró un reencuentro con su faceta de cantante. Aunque de niño tomó clases para aumentar su respiración en obras musicales, siempre le interesó explorar la música en los tiempos que le permitía la actuación.

Luis Gnecco y Jorge García en Nadie sabe que estoy aquí

“En el colegio formamos una pequeña banda tratando de ver cómo sonaría una voz un poco más pop, cosas así. Creo que es algo que siempre me ha gustado”, dijo en una reciente conversación con Culto.

Su voz llamó la atención del director chileno quien, tras una azarosa sugerencia de Youtube, vio al actor interpretar “Love me” de Elvis Presley en una escena de la serie Hawaii Five-0 (2010-2020). Su voz y su estampa era justo lo que buscaba.

Mi nombre es Weezer

En 2010, cuando la serie que lo lanzó a la fama mundial había concluido tras seis exitosas temporadas, recibió una invitación bastante particular: prestar su cara para la portada del octavo disco de la banda californiana.

Revisando algunos archivos, Rivers Cuomo se encontró con una foto que se había tomado junto al actor y pensó que encarnaba perfectamente el espíritu de sus canciones: relajadas y simples. El disco no llevó ningún otro texto ni explicación, solo su cara.

Jorge García y Rivers Cuomo

“Fue simplemente surrealista. Siempre lo es cuando la gente se te acerca y dice que son fanáticos de la serie. Fue genial que, en este caso, fuera Rivers porque había escuchado sus canciones durante muchos años. Fue sorprendente”, precisaría a Entertainment Weekly en una entrevista.

La banda Cuomo quería un título y fotografía totalmente azarosas para un disco que, tras la elección, titularon simplemente Hurley como el personaje de García en Lost. La gente lo iba a llamar así de todas formas.

La relación entre el actor y Weezer se intensificaría durante aquella temporada. García acompañó al cuarteto en algunos shows y pudo subirse al escenario para interpretar canciones como “I want you to” y “Perfect situation”. Aunque él siempre le ha bajado el perfil y cataloga todo aquello como parte de un hobby, lo cierto es que más allá de lo anecdótico su interpretación fue certera.

Jorge García en la película Nadie sabe que estoy aquí

Una estrella pop para Netflix

Con el guión en manos de García y una serie de videos de “estrellas pop juveniles” revisados una y otra vez para capturar la prematura esencia de su rol, García viajó a Chile en 2018 tras treinta años de ausencia.

Siendo un adolescente, el intérprete visitó junto a su padre la casa de su abuela y compartió junto a sus primos y tíos. Durante aquellas semanas perdidas, compró y se hizo fanático de revistas como Condorito y Tribilín además de recordar, vagamente, el barrio en donde vivía su familia en Santiago.

Además de volver a compartir con su familia y recordar a su padre, que murió hace una década, el viaje sirvió para volver a conectarse con la música gracias a una composición que Carlos Cabezas (Electrodomésticos) compuso especialmente para el filme.

“Out of sight (nobody knows I’m here)”, el hit al que el personaje de García presta la voz, es interpretada en su totalidad por el actor con arreglos de Nicolás Quinteros (Delta/Q). El tema en cuestión se transforma en uno de los momentos más llamativos y sorprendentes de la cinta. Su voz nunca antes se había escuchado con tal esplendor.

El músico Carlos Cabezas

En conversación con Culto, el compositor chileno rememora el trabajo: “La escribí intentando describir el mundo interior del personaje, según la descripción que hizo de él Gaspar Antillo, el director. La referencia fue la época de los 90”.

Como dato trivia, el músico ovallino participa como parte de la banda que acompaña a Memo casi en el epílogo.

"Olvidé quien soy/ No puedo encontrar mi hogar/ No pertenezco (...) Nadie sabe que estoy aquí/ Nadie me está hablando/ Nadie puede liberarme", reza parte de la letra.

La escena es recordada con especial cariño por el actor. “Fue fantástico y lo último que rodamos. Solo quería hacerle justicia y que Memo tuviera su momento, quería hacerlo bien”.

Respecto a la canción admite: “A veces la escucho en mi cabeza, aunque no la canto en voz alta”.

Jorge García en la película Nadie sabe que estoy aquí

Después de todo, la voz tras el ropaje del icónico Hurley seguirá reservada para los karaokes con amigos o la intimidad de una ducha. Con su metro ochenta y dos de estatura y su imponente físico, García tiene una voz y un talento que “nadie sabe que está allí”.

Nadie sabe que estoy aquí (2020), la ópera prima de Gaspar Antillo, ya se encuentra disponible para todo el mundo en Netflix.