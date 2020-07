Día mundial del reggae: No woman no cry de Bob Marley estrena video oficial

Cada 1 de julio se celebra el Día internacional del reggae, género musical oriundo de Jamaica, con diversos exponentes, pero cuyo mayor representante -aún a 39 años de su muerte- sigue siendo Bob Marley.

Nacido como Robert Nesta Marley, es conocido por difundir la música jamaicana y el movimiento rastafari. De ahí que este 2020, año que Marley hubiese cumplido 75 años, se celebra su natalicio en grande.

Uno de los eventos para la ocasión -coincidente con el Día del Reggae- fue relanzar en YouTube la canción “No woman No cry” con un nuevo video dirigido por Kristian Mercado Figueroa y filmado en Jamaica y Nueva York.

“El registro audiovisual cuenta las historias de una familia dividida en distintos países, pero conectada por su amor y deseo de una vida mejor para sus hijos. Un profundo mensaje sobre la importancia de la conexión y familia”, dice el comunicado oficial sobre el video que puedes ver a continuación.

Otro de los lanzamientos para celebrar el natalicio 75 del artista, es una edición especial limitada en formato “picture disc” del álbum Legend (1984), la que está programada para el 24 de julio.

Además, el 3 de julio será publicado un nuevo video para la canción “Lively Up Yourself” en resolución 4K.

En el canal oficial de YouTube de Bob Marley, en tanto, ya están disponibles los episodios de Bob Marley: Legacy, incluyendo “Rhythm of the Game” que explora la relación de Marley con el fútbol; y el show “Live At The Rainbow” con los Wailers -que data del 4 de junio de 1977 en Londres-.