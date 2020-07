Muere el compositor Ennio Morricone a los 91 años

Ha muerto el legendario compositor italiano Ennio Morricone. Según la agencia de noticias ANSA, el músico de 91 años falleció por las complicaciones derivadas de una reciente caída en la que se rompió el fémur, de acuerdo a la información dada a conocer por su abogado Giorgio Assumma.

Autor de cientos de melodías, entre otras la de El bueno, el feo y el malo o Los intocables, Morricone es considerado uno de los mejores compositores de la historia del cine. Nació en Roma en 1928, vivió la guerra durante su adolescencia y se diplomó en corno francés en el Conservatorio de Santa Cecilia, donde se propuso dedicarse a la música. En 2011, antes de su presentación en Santiago, el músico explicó a Culto su método creativo: trabajo duro.

Ennio Morricone

Ennio Morricone ganó su primer Oscar en 2016, gracias a la música que compuso para Los ocho más odiados, de Quentin Tarantino. A sus 87 años, subió al escenario ovacionado, recogió la estatuilla y dio las gracias a su esposa, Maria Travia, por soportar sus “ausencias”. Antes, había recibido cinco nominaciones y un premio honorífico de la Academia. Un pobre premio de consuelo para quien, junto a John Williams, es el músico de películas más popular de los últimos 40 años.

Algunos piensan que Hollywood lo ninguneó porque el italiano nunca quiso residir en Los Ángeles, a pesar de las ofertas de estudios y productores. “Amo Roma, la Roma, me gusta estar aquí”, explicaba él, aunque en la interna el maestro pensaba que le faltaba al menos un galardón, por su banda sonora para La misión.

Ennio Morricone

Compositor brillante, melodista original e influencia incalculable en lo popular y lo docto, la obra de Morricone ha sido recreada por nombres tan disímiles como Ramones, Metallica, Mike Patton o la Sinfónica de Londres.

Sus canciones, por así decirlo, fueron la banda sonora del cine europeo de los años 60 y 70, pero también del Hollywood de los 80 y 90, e incluso de décadas posteriores.

Su nombre comenzó a sonar entre el gran público gracias a La trilogía del dólar de Sergio Leone, compuesta por A fistful of dollars (1964), For a few dollars more (1965) y The good, the bad and the ugly (1966), todas estrenadas en Estados Unidos en 1967 y protagonizadas por Clint Eastwood. Fueron éxitos enormes, con un presupuesto total de US$ 2 millones y una recaudación mundial de US$ 280 millones.

Autor de más 500 soundtracks, Morricone hizo la música de filmes como La misión, Cinema Paradiso, Los intocables o Sacco y Vanzetti, entre muchos, trabajando con directores como Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Terrence Malick, Roland Joffé, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, John Carpenter, Roman Polanski, Giuseppe Tornatore, Wolfgang Petersen y Quentin Tarantino.