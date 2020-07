Laurie Anderson en ciclo CorpArtes

Cuando estuvo en Chile en 2008, visitó la casa de Pablo Neruda con Lou Reed, su ex marido, y “fue un verdadero sueño”, recordó en 2017 en entrevista con La Tercera. La artista Laurie Anderson pretendía volver este año al país, con dos presentaciones de su espectáculo All The Things I Lost in the Flood, agendadas para mayo en Fundación CorpArtes. Canceladas debido a la pandemia, la artista multimedial sostendrá hoy una conversación por live de Instagram (@fundacion_corpartes) con el curador Marcello Dantas, a las 19.00.

De este modo dará inicio a un ciclo de conversaciones en vivo con los artistas que integrarán la próxima muestra de CorpArtes, La otra realidad. La charla forma parte también de un mes dedicado a las artes visuales.

“Quisimos poner en relevancia esta disciplina artística y así poder contribuir en la comprensión de las diversas prácticas, lenguajes y manifestaciones de las artes visuales a nivel nacional e internacional”, resalta Francisca Florenzano, directora ejecutiva de CorpArtes. Entre las actividades destaca la charla práctica Exploración de Nuevos Formatos: Acercamiento a lo Digital, el próximo sábado a las 16.00.

El miércoles 15, a las 20.00, la conversación -presentada junto al Centro de Arte Cerrillos- girará en torno al arte público y reunirá a Gabriela Rangel, directora del MALBA de Buenos Aires; la artista Claudia Vásquez y el poeta y Premio Nacional Raúl Zurita. El miércoles 29, en tanto, el tema será la situación de los museos hoy.