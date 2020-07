Guía para conseguir vinilos en tiempos de pandemia

ALTOQUE RECORDS. Tienda: Av. Italia 1206, local 8

Pedro Rakos, que vivió largo tiempo en Venezuela, cuenta que cuando comenzó la cuarentena, las ventas bajaron de forma considerable. “Pero luego los clientes comenzaron a contactarnos por Whatsapp e Instagram ¡y nos comenzaron a comprar como nunca antes a través de las redes sociales!”, dice. Altoque Records, que se especializa en música latina, está despachando a todo Chile y los envíos en Santiago son gratis. Aquí puedes encontrar Unicornio, de Silvio Rodríguez; Entre el cielo y el suelo, de Mecano; 16 Grandes Éxitos Eternos de Raphael y Hey Jude, de The Beatles.

LARGA VIDA AL VINILO. Larga vida al vinilo. Av. Providencia 1998, local 4

Esta tienda no tiene nada que envidiarle a los locales estadounidenses, aquellos que ofrecen discos usados separados por género. Aquí se pueden encontrar joyas de rock & roll, blues, jazz y heavy metal. A diferencia de otras tiendas, esta no está despachando a domicilio. “Afortunadamente contamos con una base muy sólida de clientes que han estado apoyando desde nuestra apertura, en 2016. En este momento no estamos realizando envíos, pero estamos preparando todos los pedidos y reservas que se han ido y se van realizando”, cuenta Ricardo Lázaro, que recomienda Thundersteel, de Riot; Pappo´s Blues, original de 1971, y Rockpommel´s land, de Grobschnitt, “una auténtica joya del rock progresivo alemán, edición original de 1977.

TIENDA RESPECT. Av. Providencia 2198 L. 46

A estas alturas, Respect ya es un clásico del Portal Lyon. Su lema es: “No nos cerramos a un solo estilo... tenemos lo que buscas”. “Las ventas han estado super fluctuantes”, dice Carlos Melo, su dueño, que está despachando a domicilio. “Las redes sociales han sido nuestro mejor medio”, agrega. Para la venta, Melo recomienda: Armor for Petals, de Hayley Williams, “el debut solista de la cantante de Paramore”; Perdida, de Stone Temple Pilots, “el segundo disco con la voz de Jeff Gutt”, y la reedición de Bridges to Babylon, de The Rolling Stones.

LLM VINILOS. Tienda online

¿Rock argentino? ¿Reediciones chilenas? ¿Deep Purple o The Clash? Este es el lugar si lo que se busca es “de todo un poco”. “Siendo relativamente nuevos en el rubro, partimos en julio del año pasado. Nos ha tocado pasar el estallido social y la pandemia por Covid con la tienda arriba. Para nuestra sorpresa, hemos tenido ventas superiores -humildemente podríamos decir históricas- a tiempos normales”, dice Rodrigo Fernández, de Llegando Los Monos Vinilos, cuyo nombre sirve como una suerte de homenaje a Sumo. “Hemos tenido mucha demanda con la venta de la última reedición de La Grasa de las Capitales de Serú Girán y las nuevas reediciones de Charly García (Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar)”, dice. Por lo mismo, Fernández recomienda esos vinilos.

LOCAL 54 DISQUERÍA. Persa Víctor Manuel Galpón 4, local 54

Esta tienda del Persa Bío Bío es una de las más concurridas, especialmente por sus cajones con discos a $ 8.000. Ahí se pueden encontrar álbumes usados de Cheap Trick, Genesis, Santana, Wings y Elton John. Obligado por la cuarentena, Claudio Rubio ha debido reiventarse y actualmente comercializa sus acetatos por Facebook. “Las ventas bajaron en marzo, pero afortunadamente tenía un trabajo hecho hace años con mi página, y ahora estamos despachando por Chilexpress y Starken”, explica. Claudio recomienda el álbum Tango de Charly García y Pedro Aznar y uno de Fine Young Cannibals Megamix.

LA CAVERNA DISQUERÍA. Providencia 2538, local 27

De Bowie a Los Jaivas, y de Yes a Devo. Esta disquería se especializa en rock clásico, aunque aquí también se pueden encontrar ábumes de Charly García y Los Mac’s. “Me costó un poco convencerme con esto de la venta en línea, pero no me quedó otra”, reconoce Agustín Urbina. Por la cuarentena y como muchas otras tiendas, las ventas se han realizado a través de Instagram. Así, envía los vinilos a todo Chile, con un fuerte foco en rock en español. “Espero reabrir mi tienda algún día”, dice Urbina, que recomienda: “Como novedad me acaban de llegar unas copias de David Lebon Lebon & Co, un discazo; una edición original del sello Dicap de Canto para una semilla, de Inti-Illimani y la edición aniversario del Abbey Road de los Beatles”.

SONAR. Paseo Las Palmas Local 017 / Huérfanos 635 local 7B

Si se quiere encontrar lo último de alguna banda o solista, de géneros como el postrock, el hip hop, la electrónica o el indie, este es el lugar indicado. La gran apuesta de Víctor Vega, cuya tienda lleva más de 15 años en el mercado, son las nuevas ediciones. “Estamos despachando a domicilio. Algo se vende, pero no tiene el punto de comparación con tener ambas tiendas abiertas”, dice Vega. Fiel a su estilo, Víctor recomienda discos cosecha 2020: Mirage, del músico alemán Ben Lukas Boysen; Earth, el debut en solitario del inglés Ed O’Brien, y Heaven To Tortured Mind, del músico experimental estadoundiense Yves Tumor.

DISQUERÍA KALI YUGA DISTRO. Galería Interprovidencia

“Vendemos la música del final de los tiempos, nos especializamos en ediciones limitadas, discos descatalogados, nuevos y usados”, es el slogan de esta tienda de la Galería Interprovidencia, que que se especializa en sonidos oscuros. Como el local está cerrado, Kali Yuga despacha a domicilio. “Desde que partió la pandemia, al comienzo estuvo muy lento, pero hoy nos está yendo bien, incluso un poco mejor que a fines de 2019. Como la gente no está yendo a conciertos, está compando música”, explica Miriam Carvallo, cuya tienda además ofrece cápsulas en sus redes con contenidos semanales que dan un plus a la disquería. Miriam recomienda Mordechai, lo último de Khruangbin; X, de la banda post punk She Past Away y Circles, de Mac Miller.

DISQUERÍA CYCO RECORDS. Portal Lyon local 78

“Las ventas ya venían bajas por la recesión. Luego vino el estallido social y después la pandemia. Los primeros tres meses estuvieron muy mal y tuve que cerrar mi tienda en el Eurocentro, pero ahora ha habido un repunte y esperemos que se lancen con el retiro del 10% de las AFP”, dice entre risas Chris Cyco, cuya tienda se especializa en Hardcore, metal y punk. “Me traje los discos para mi casa y estoy despachando vía Didi o Starken en Santiago”, acota. “Recomiendo el boxset de Type O Negative; Kill for Christ de The F.U.‘s y el sountrack de Sacco e Vanzetti de Ennio Morricone”.

VINILOS DE ALTA GAMA. Tienda online

Se definen como una “boutique musical, dedicada a vinilos exquisitos y primeras ediciones difíciles de encontrar”. Y es cierto. Aquí se puede encontrar el bootleg de Pink Floyd Wish Animals Were Here o una edición japonesa del Rubber Soul. “Los clientes nos cuentan que con los vinilos buscan una vía de escape, en el tiempo libre que tenían fuera de sus casas antes de la pandemia”, cuentan desde esta tienda. “Trabajamos con ediciones más exclusivas para coleccionistas”, agregan. Por lo mismo, recomienda una edición de 1994 del Unplugged de Nirvana, editada en Estados Unidos. “Está nueva, con su inserto y suena increíble”, dicen.

NEEDLE. Drugstore, Bellas Artes y Parque Arauco

“Cultura musical desde 2009”. Esa es la propuesta de esta tienda, una de las pocas donde se pueden encontrar álbumes de sellos como Awesome Tapes From Africa, además de tornamesas de alta fidelidad. “Las ventas han estado buenas, porque la gente en la pandemia se ha encerrado a escuchar música. Los despachos son complejos, pero estamos despachando a domicilio, incluso con discos importados”, señalan desde Needle, que cuenta con una atención bien especializada. Aquí recomiendan una edición japonesa de The Best of Grand Funk.

DISQUERÍA CHILENA. Providencia 1478

“Las ventas online han subido, pero no reemplazan a las presenciales. Desde la cuarentena no estamos despachando a domicilio, aunque estamos reservando productos para despacharlos una vez que se levante la restricción”, afirman desde esta tienda, que como su nombre lo indica, se especiliza en productos Made in Chile. “Recomendamos Socos, de Cristián Cuturrufo. Los estamos vendiendo de forma exclusiva. Y la reedición de La Ventana, de Los Jaivas”, agregan.

TIENDA VINILOSCULT. Tienda online

Nuevos y de época. Aquí se puede encontrar de todo un poco, desde Techno Pop de Kraftwerk y el disco rojo de Weezer, a Tres Hombres de ZZ Top y el homónimo de Ringo Starr. “Funciono desde 2013 con tienda online operando desde Santiago a todo Chile y tengo que convenir que las ventas se han ido incrementando en estos últimos meses debido a las diversas cuarentenas a las que nos hemos visto enfrentados debido al Covid-19. Los melomanos y melomanas necesitan escuchar música para evadirse un poco de todo este mal momento que estamos viniendo”, dice Jaime Atenas, el hombre detrás de este proyecto. Atenas recomienda Tusk de Fleetwood Mac; I am, el noveno disco de estudio de Earth Wind and Fire, y Dreams: The collection, el compilado de The Cranberries.

JOHNNY RECORDS. Persa Víctor Manuel 2298 Galpón 4 local 101-102

El Johnny es una institución en el Persa Bío Bío. Su tienda es una de las más antiguas y buceando entre sus estantes y cajones se pueden encontrar verdaderas joyas, como el recopilatorio latinoamericano de Los Prisioneros o el en vivo en Moscú de Los Jaivas, además de ediciones de época usadas de Víctor Jara, Kiss y Iron Maiden. Por la pandemia Johnny Records está despachando a domicilio. “Las ventas han bajado en comparación a los tiempos el Bío Bío, pero nos hemos reinventado a través de las redes sociales y hemos tenido buena acogida”, cuenta el propio Johnny, que sugiere una joyita: una edición de época de La Voz de los 80.

MUSICOVINYL. Providencia 1336 Local 50 B

Este local pretende “ser la mejor tienda de vinilos del país”, según se lee en su Facebook. Guillermo Jara cuenta que la tienda está cerrada, pero que las ventas virtuales van bien. “En marzo tuvimos una baja importante, sin embargo, en abril logramos cambiar el sistema de venta. Tenemos la misma cantidad de ventas que los meses normales. Incluso debimos vincular dos personas más para que puedan realizar despachos en Santiago”, dice. Jara recomienda las nuevas ediciones de Estadio Nacional (volumen 1 y 2) de Los Prisioneros, y la reedición de La Ventana de Los Jaivas.

DISQUERÍA FUN TRACKS. Nueva de Lyon 029

Un clásico de Providencia. Funtracks es una de las tiendas que lleva más años en este sector. “Nuestra venta es presencial en la tienda y al estar cerrada por la cuarentena, se fue a cero. Activamos redes sociales y a través del delivery logramos llegar a un 30% de las ventas mensuales”, cuentan. Por lo mismo, el local, que abrió en 1994, tiene un servicio de despacho personalizado. Así, el disco que se compra puede estar ese mismo día en tus manos. “En rock, recomendamos The New Abnormal, lo nuevo de The Strokes; en pop Chromatica, de Lady Gaga y las nuevas reediciones de Charly García”, acotan.

VINILOS POR MAYOR. Av. Italia 1380 Local A

Esta tienda del barrio Italia se ha dedicado a producir, rescatar y distribuir reediciones o nuevos formatos como el volumen 1 y 2 de Estadio Nacional de Los Prisioneros y la reedición de La Ventana de Los Jaivas. “Al principio fue difícil, teníamos nuestra página web disponible para ventas, pero nuestro fuerte siempre ha sido la venta directa en la tienda. Gracias a esta situación, hemos aprendido a llegar a la gente a través de redes sociales y mail, nivelando poco a poco las ventas”, cuentan de la tienda, que está haciendo despachos. Desde Vinilos Por Mayor recomiendan la reedición del disco homónimo de Manduka, el volumen 2 de Estadio Nacional de Los Prisioneros y reedición de Pettinellis (2002), disponible en vinilo blanco en un formato de lujo de 180 gramos y remasterizado.

ESPACIO ANÁLOGO. Persa Víctor Manuel Galpón 6 Local 56-57

“Las ventas en los últimos meses se han incrementado, ya que muchos de nuestros clientes están teletrabajando y la música es una muy buena terapia para hacer que la cuarentena sea más llevadera. Hemos continuado con los despachos a domicilio. Llevamos 7 años en el mercado del vinilo”, dice Omar Sandoval, el hombre tras Espacio Análogo. Sandoval recomienda las obras mayores del rock clásico: The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd; Abbey Road de The Beatles y Greatest Hits de Queen.

VINILO GARAGE. Tienda online

Como dice Pablo Gutiérrez, de Vinilo Garage, lo suyo es una tienda online de venta de vinilos, pero también su página funciona como portal de noticias. Así, además de poder adquirir un LP, el sitio está actualizado con todos los pormenores de lanzamientos en vinilo. “No hay duda de que las ventas se duplicaron durante estos meses de crisis sanitaria. De hecho, nuestros compradores han ido en aumento, lo que se nota además en la cantidad de seguidores de nuestra cuenta Instagram”, dice Gutiérrez, que además es uno de los organizadores de la Feria Vinilo Garage. “El problema ha sido que notamos una escasez de vinilos en general, por tanto no ha sido fácil abastecer el stock”, agrega. Gutiérrez recomienda Cabezas Rojas, debut de uno de los últimos proyectos musicales de Aldo “Macha” Asenjo de Chico Trujillo; Fear Inoculum de Tool con carátula alternativa y Psychofiction, un EP de tiraje limitado de 300 copias del trío santiaguino Wild Parade producido por Jack Endino.

VOZ PROPIA RECORDS. Portal Lyon, local 71 A

¿Hardcore? ¿Punk? ¿Grindcore? ¿Metal? ¿Post punk? ¿Ska? Eso y más es la oferta de Voz Propia Records, que por la pandemia está despachando a domicilio o con entregas en el Metro. “Las ventas por ahora están medias bajas, ya que depende mucho del interés del cliente en general y ya no es como antes, que tenías a la persona siempre alrededor del local preguntando o tratando de investigar en forma presencial. En el underground existe mucho el diálogo de persona a persona”, dice Juan Carlos V., gestor de este local. Desde esta tienda recomiendan Out of Step, de los estadounidenses Minor Threat; Spiritual Healing, de Death y el legendario Hear Nothing See Nothing Say Nothing, de Discharge.

DISCO INTRÉPIDO. Tienda online

Acá la especialidad de la casa son los vinilos de época y reparten a domicio en bicileta. “Subimos diariamente fotos de los discos y respondemos instantáneamente a todos los interesados por Instagram o nuestro WhatsApp. Constantemente estamos realizando promociones de envios gratuitos, como lo hicimos para el Día del Padre y esta semana hicimos un especial dedicado a los Beatles”, cuenta José Mardones. ¿Recomendaciones? Silvio Rodríguez y James Brown. “Les recomendamos también al músico y dibujante nacional Diego Lorenzini y su último trabajo De algo hay que morir, que lo editamos en un hermoso formato de 10”, el cual incluye un afiche y cuatro láminas coleccionables”.

SONICA DISCOS. Tienda virtual

Desde 2008 y con su cuartel general en Ñuñoa, esta tienda vende discos de forma online. “Ha habido un incremento en las ventas de discos desde que decretaron las cuarentenas en Santiago”, sostiene Cristián Tapia. “El confinamiento genera la necesidad de recrearse”, agrega, en una teoría sobre el auge del vinilo en plena pandemia. El hombre al mando de Sonic Discos recomienda Let’s Dance de David Bowie; Powerslave de Iron Maiden y All The World a Stage, el primer en vivo de Rush de 1976.

BIG STORE. Tienda online y Qué Leo de Pedro de Valdivia

“Las ventas (van) muy bien. Al parecer la música acompaña bien cuando hay dificultades alrededor”, dice Brian Guliaew, que hace rato tiene todo su catálogo online. “Para cada persona y momento existe un buen vinilo”, es su filosofía, y sugiere: Blues Funeral de Mark Lanegan y el homónimo de Lamb of God. La tienda física en la librería Qué Leo es en alianza con The Knife.

BALTAZAR VINYL. Tienda online

“Estamos tratando de cumplir con los requerimientos de los clientes, pero al no ser un artículo de primera necesidad es un poco compleja la distribución”, dicen desde esta tienda. “Pero de igual forma estamos apalancando las ventas con repartos a domicidio”, agregan. ¿Recomendaciones? Lateralus de Tool y Vertigo de Groove Armada.

BILLBOARD. Providencia 2124, local C-09

A través de Instagram se puede preguntar por el stock disponible, que incluye un buen catálogo de jazz, blues y la escena más alternativa. “Han estado muy buenas las ventas”, dicen en esta tienda, que despacha a domicilio. En Billboard recomiendan el homónimo de Black Pumas (2019); For Emma, Forever Ago, de Bon Iver, y To Pimp a Butterfly, de Kendrick Lamar.

DISCOS VINILOS PROGRESIVOS. Tienda online

Vinilos de Yes, John Coltrane, The Doors y mucho más. Esta tienda tiene un amplio catálogo de discos y ediciones difíciles de conseguir, como Obras de Violeta Parra de Los Jaivas, edición de época de 1984. “Las ventas han estado bien y estamos enviando a domicilio a todo Chile”, apunta Alfredo Cabrera, quien recomienda: Yes Classic + Single 7′ edición japonesa, y Causas y Azares, de Silvio Rodríguez, edición original.

DISQUERIA 12 PULGADAS. Providencia 2594 Local 406

En esta tienda especializada en vinilos nuevos, se puede encontrar una oferta muy variada, desde Elvis Presley y Gorilaz, a Focus y Radiohead. “Las ventan se han ido incrementando poco apoco, ya que estamos full con las redes sociales. Nos ayudó mucho haber tenido funcionando nuestra página web”, aseguran desde esta tienda, que recomienda: The Singles, de Phil Collins; Collected, de Ennio Morricone y 101 de Depeche Mode.