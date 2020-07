De Nona Fernández a Carla Guelfenbein: un nuevo club de lectura surge en modalidad virtual

La idea surgió de un recuerdo de Nona Fernández. Una vez acompañó a su madre a un examen neuronal donde al evocar un recuerdo feliz, la actividad cerebral proyectada en el monitor tomó forma de una constelación. A partir de esa imagen, la autora escribe Voyager, un libro que se adentra en la memoria.

Publicado en noviembre del año pasado, Voyager es el libro más reciente de Nona Fernández y el título que mañana dará inicio a el club de lectura El Autor y su Obra, organizado por la Corporación Cultural de Las Condes y la Corporación del Libro y la Lectura. Serán siete sesiones, que se realizarán cada dos semanas, donde los autores hablarán de sus libros y responderán las preguntas enviadas por los lectores.

Cada encuentro será transmitido de manera gratuita a través de Youtube a las 19:00 hrs y será conducido por Daniela Correa, directora ejecutiva de la Corporación del Libro y la Lectura. “La modalidad es de conversación y se habla sobre la última obra del autor. Partimos con Nona Fernández con una conversación que es grabada, pero se recogen las preguntas de los lectores. Hay un mail donde la gente puede mandar todas sus preguntas y yo presento al autor o autora, hablamos de su vida, pero después no metemos en la obra y las preguntas”, explica Correa.

Las siguientes fechas, en agosto, tendrán a Jaime Collyer con su libro de cuentos Los héroes (jueves 6) y a la antropóloga Patricia May, autora de Ando lento. Sabiduría para tiempos confusos (jueves 20). En septiembre el club de lectura propone los textos Dibujos de Hiroshima, novela recién publicada de Marcelo Simonetti en torno a la memoria familiar y las huellas del horror (jueves 3) y Matadero Franklin, la exitosa narración de Simón Soto inspirada en la historia del narcotraficante Mario Silva Leiva, conocido como Cabro Carrera.

“Son todos autores que son parte de la Corporación del Libro y la Lectura, que reúne a las editoriales que los publican. Nosotros como corporación creemos que hay un libro para todos, quizás si no te gusta leer es porque no has encontrado el libro para tí. Y desde ese sentido tratamos de buscar una variedad de tipos de narrativas y temáticas”, cuenta Daniela Correa sobre la selección de autores para el club de lectura.

La iniciativa finaliza en octubre con la lectura de La estación de las mujeres, libro de Carla Guelfenbein ganador del Premio Alfaguara de Novela (jueves 1), mientras que la última sesión (jueves 15) abordará el texto Chile geopolítico que reúne 28 columnas del escritor, académico e investigador Miguel Laborde.

Todos los libros que serán discutidos en el club de lectura están disponibles en la Biblioteca Pública Digital a través de su sitio bpdigital.cl. También se ofrecerá un 15% en Buscalibre y librería Antártica para aquellos que quieran adquirirlos en formato físico. Las preguntas para los autores serán recibidas en el mail contacto@culturallascondes.cl hasta el domingo anterior a cada sesión.