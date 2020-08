Elenco de Malcolm in the middle se reunirá vía Zoom para leer guión del episodio debut

Entre el 2000 y 2006 se emitió una particular serie que tenía a una familia como protagonista. De entrada no era nada novedoso considerando el boom de comedias centradas en hogares de clase media: Casado con hijos, Alf y El príncipe del rap son solo algunos de los tantos ejemplos.

Malcolm in the middle era diferente, ya que no mostraba la típica estructura familiar de padres serios que imponen las reglas y dan el ejemplo, sino como seres imperfectos que se permiten emociones humanas como la frustración y desesperación al lidiar con sus hijos rebeldes.

Con Bryan Cranston como Hal -el padre-, Jane Kaczmarek como Lois -la madre-, Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), Frankie Muniz (Malcolm) y Erik Per Sullivan (Dewey); la ficción original de Fox sacó risas con la narración de un niño considerado superdotado con escasas habilidades sociales, hermanos traviesos y padres que hacían lo mejor que podían en su crianza.

Es tal su popularidad que en Chile es emitido por Canal 13 los fines de semana y recientemente se anunció que fue adquirida por Amazon Prime a nivel internacional.

A 20 años de la emisión de su primer episodio, y a propósito de la pandemia, Bryan Cranston anunció que el elenco original se reunirá virtualmente para festejar el aniversario y hacer una lectura de guión del capítulo debut.

“Aquí estamos ... ¡Todos estamos atrapados en estos cinco meses de cuarentena! ¿Te imaginas cómo Hal se habría vuelto loco en #MalcolmintheMiddle si tuviera que quedarse en casa con sus cinco hijos? Me hace sonreír al pensar en eso. Entonces, si sientes que has perdido algo de estupidez en tu vida, échanos un vistazo este sábado 8/8 para una celebración del vigésimo aniversario del estreno del programa”, anunció el actor conocido también por su rol en Breaking Bad.

“¡El elenco ha vuelto! Esta vez estaremos leyendo el episodio piloto en Zoom. Todo gracias a la mente de Linwood Boomer, el creador de nuestro programa, para beneficiar a su organización benéfica @HealingCalifornia, una ONG increíble que brinda atención dental, médica y oftalmológica GRATUITA a los necesitados”, concluyó en su post de Instagram.