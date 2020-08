Cine en su casa: Michelle Bachelet recomienda películas para ver en el streaming

La ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dio a conocer su lista de películas para recomendar.

Consultada por la Fundación Horizonte Ciudadano -fundada por la ex mandataria- respondió cuáles son aquellas producciones imperdibles en los servicios de streaming.

Entre documentales y filmes de ficción, Bachelet va por historias como las chilenas No (2012) de Pablo Larraín y Una Mujer Fantástica (2017) de Sebastián Lelio, y fantasías clásicas como Monty Python and the holy grail (1975) y Star Wars: una nueva esperanza (1977).

Son 10 producciones cinematográficas que Michelle Bachelet sugiere para disfrutar en el streaming.

La historia Oficial

A medida que la junta militar que gobierna Argentina se viene abajo, una profesora comienza a sospechar que sus peores temores sobre su esposo y su país son ciertos.

No

René Saavedra es un publicista que regresa a Chile desde el exilio, convocado durante el plebiscito de 1988 para crear una campaña que ayude a convencer a los chilenos que la opción ‘NO’ es la mejor alternativa para poner fin a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Película dirigida por Pablo Larraín y postulante al Oscar a Mejor Película Extranjera.

Monty Python and the Holy Grail

El clan de Monty Python se entromete con el Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda mientras buscan por todos lados el Santo Grial.

Los Reyes

Los Reyes es el skatepark más antiguo de Santiago de Chile, pero los reyes de esta historia son Chola y Fútbol, dos perros callejeros que han hecho del parque su hogar. Un documental de Iván Osnovikoff y Bettina Perut.

Actores secundarios

A través de entrevistas, imágenes de archivo y una espléndida colección de fotos de la época, Actores Secundarios revive la épica perdida de una generación. La de aquellos que, sin cálculo político ni hambre de poder, salieron a la calle a pelear contra lo que presentían injusto y antidemocrático.

Una mujer fantástica

Marina y Orlando planean un futuro juntos. Sin embargo, tras una noche de fiesta Orlando fallece. Es entonces que ella debe enfrentar las sospechas por su muerte. Sin embargo, el ser mujer transexual supone una aberración para la familia del fallecido. Cinta dirigida por Sebastián Lelio y ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018.

Historia de un matrimonio

Mientras el pasado derrama sus huellas, una familia abre el corazón para cerrar las cicatrices de divorcio. Dirigida por el nominado al Oscar como Mejor Director Noah Baumbach, y ganadora de la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto para Laura Dern.

12 años de esclavitud

Basada en la historia real de Solomon Northup, relata cómo tras compartir una copa con dos hombres aparentemente de confianza, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en el Sur en una plantación de Louisiana.

Star Wars: una nueva esperanza

El imperio amenaza a la galaxia con la creación de un arma capaz de destruir planetas. Darth Vader y el Emperador Palpatine están determinados a mantener el poder en base al miedo. En el lejano Tatooine, un joven compra dos droides de la Alianza Rebelde que lo embarcan en una misión crucial: rescatar a la Princesa Leia, líder de la Resistencia, y entregar los planos que muestran el punto débil de la Estrella de la muerte.

A la conquista de Congreso

Todo el detrás de escena de la carrera 2018 por el Congreso de EEUU de cuatro mujeres que hicieron campaña con pocos recursos, incluida Alexandria Ocasio-Cortez.