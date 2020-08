Muere Daisy Coleman la protagonista de documental de Netflix y víctima de abuso sexual

Daisy Coleman, una de las protagonistas del documental Audrie & Daisy, disponible en Netflix, fue encontrada muerta por aparente suicidio según detalló su madre, Melinda Moeller, en una publicación en Facebook.

Según la progenitora, la mujer de 23 años se quitó la vida el pasado martes y su cuerpo fue hallado hoy por la policía tras solicitar un chequeo. “Ella era mi mejor amiga e hija increíble. Creo que tuvo que hacer que pareciera que podría vivir sin ella. No puedo. ¡Desearía haberle quitado el dolor!”, escribió.

La historia de Coleman como víctima de violencia sexual a los 14 años se narra en el documental ya mencionado. En este también se cuenta la agresión sufrida por Audrie Pott en septiembre de 2012 en California. Sin embargo, Audrie se suicidó 10 días después.

En el caso de Coleman, a partir de su experiencia impulsó la organización de prevención de agresión sexual SafeBAE, o Safe Before Anyone Else, en 2017.